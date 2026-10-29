79% владельцев китайских авто в России планируют снова выбрать бренд из Китая

По данным исследования BrandPulse компании Mediascope, почти четверть российских автолюбителей в возрасте от 18 до 64 лет при спонтанном упоминании автомобильных марок называют китайские бренды. При этом 8% опрошенных в первую очередь упоминают одну из китайских марок. По уровню спонтанного знания среди «китайцев» лидируют Haval (13%), Chery (8%) и Geely (5%). Отчет Mediascope есть в распоряжении Sostav.

По данным исследования, 8% российских автолюбителей владеют автомобилем китайской марки. Среди них наиболее распространены Haval (3%), Chery (2%) и Geely (1%). Общий рейтинг по уровню владения возглавляют Lada (10%), Toyota (9%) и Kia (8%). В качестве наиболее вероятной следующей покупки респонденты чаще всего называют Toyota (13%), Kia (9%) и Haval (7%).

Китайские марки рассматривают в числе возможных вариантов покупки 44% автолюбителей, однако наиболее вероятной следующей покупкой китайский бренд называют 16% опрошенных. Среди таких марок лидируют Haval, Chery, Omoda, Tank и Geely.

Как отмечают авторы исследования, готовность приобрести китайский автомобиль различается в зависимости от планов на покупку нового или подержанного автомобиля. Среди тех, кто собирается купить новую машину, 30% называют китайскую марку наиболее вероятным выбором. Среди планирующих приобрести автомобиль с пробегом таких респондентов вдвое меньше — 15%.

При анализе предпочтений по возрастным группам выяснилось, что китайские марки входят в тройку наиболее вероятных вариантов следующей покупки только среди автолюбителей старше 35 лет. Haval занимает третье место в категориях 35−44, 45−54 и 55−64 года. Среди респондентов 18−24 и 25−34 лет китайские бренды располагаются не выше 13-й строчки рейтинга. Авторы исследования предполагают, что это может быть связано с ограниченным бюджетом молодых покупателей: они чаще выбирают подержанные автомобили традиционных марок, а не новые модели в хорошей комплектации.

На разных этапах выбора автомобиля — от первоначального рассмотрения покупки до окончательного определения с маркой — исследователи не выявили заметного снижения интереса к китайским брендам. По большинству популярных китайских марок доля респондентов, которые называют их наиболее вероятным вариантом покупки в начале выбора и непосредственно перед приобретением автомобиля, существенно не различается. По оценке авторов исследования, это указывает на отсутствие весомых факторов, которые заставляли бы покупателей отказываться от китайских марок в процессе выбора.

Факторы, которые потенциальные покупатели китайских автомобилей считают важными, позволяют охарактеризовать их как новаторов, говорится в исследовании. Для этой аудитории более значимы технологические новинки и экологичность автомобиля.

Кроме того, такие покупатели чаще отмечают важность российского производства, что, по мнению авторов отчета, может быть связано со сборкой автомобилей ряда китайских марок в России. Таким образом, покупка китайского автомобиля отчасти может рассматриваться как способ поддержать импортозамещение.

При этом потенциальные покупатели китайских автомобилей отличаются рациональным подходом к расходам. По сравнению с автолюбителями в целом они чаще рассматривают покупку дорогой машины, но предпочитают приобретать ее по акциям, со скидками или во время распродаж.

Нынешние владельцы китайских автомобилей чаще других автолюбителей согласны с утверждениями о важности соответствия машины уровню автомобилей знакомых, родственников и коллег, а также о склонности регулярно покупать автомобильные аксессуары и заниматься тюнингом или стайлингом.

По данным исследования, 79% нынешних владельцев китайских автомобилей планируют в следующий раз вновь выбрать марку из Китая. Показатель может свидетельствовать о том, что опыт эксплуатации таких автомобилей в большинстве случаев соответствует ожиданиям владельцев, резюмируют авторы исследования.