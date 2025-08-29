Sostav.ru

29.08.2025 в 11:00

75% россиян считают, что виртуальный подарок от бренда стимулирует к покупке

В числе преимуществ диджитал-презентов респонденты называют экономию времени

91% опрошенных россиян отдают предпочтение традиционным физическим подаркам, 89% — подарочным картам, 88% — цифровым презентам. Виртуальный подарок может стимулировать к покупке (так считают 75% респондентов) и повысить лояльность (29%). По словам 39% интервьюируемых, их отношение к бренду зависит от качества подарка. Об этом говорится в исследовании «Анкетолога».

31% респондентов заявляют о повышении лояльности после получения цифрового подарка от блогера. Для 29% все зависит от качества презента.

Подписки на онлайн-сервисы лидируют в категории цифровых презентов — с ними знакомы 89% опрошенных, они же становятся первым выбором для 80% респондентов. В список также входят электронные книги (78%) и виртуальные подарки в соцсетях (77%).

68% участников опроса готовы заменять традиционные подарки цифровыми в зависимости от обстоятельств.

62% респондентов уже получали диджитал-подарки. 47% были очень довольны презентом. 31% сказали, что подарок был приятен, хотя и не всегда актуален. 3% остались недовольны.

50% интервьюируемых сами дарили цифровые подарки за последний год. 61% адресовали их друзьям, 57% — родственникам, 22% — романтическому партнеру, 19% — коллегам или работодателю. Наиболее распространенные поводы — день рождения и Новый год (76%) или другие праздники (44%).

Главные преимущества цифровых подарков: удобство (70%), быстрота покупки (54%) и актуальность для получателя (45%). Кроме того, такие презенты в тренде (50%), удобны в дистанционных ситуациях (48%), менее эмоциональны (33%) и меньше засоряют пространство (26%). При этом 35% опрошенных опасаются, что получатель не будет знать, как пользоваться цифровым подарком, а 18% считают их поверхностными.

В опросе участвовали 1978 работающих россиян старше 18 лет, знакомых с диджитал-подарками.

Ранее Sostav рассказал, как превратить подарочные боксы в инструмент промоушена.

Исследования
другие материалы
