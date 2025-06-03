Современные реалии маркетинга или как превратить подарочные боксы в инструмент промоушена

Запуск нового продукта на рынок — вызов для любого бренда. Ежедневно сталкиваясь с десятками сообщений, современная аудитория становится избирательнее и требовательнее. Люди хотят получить нечто большее, чем просто красивую картинку, — они жаждут смыслов, правдивых историй и неподдельных эмоций. Поэтому многие компании делают ставку на необычные способы коммуникации и занимаются поиском новых путей привлечения внимания людей. Все чаще бренды используют потенциал блогеров, которые умеют честно и открыто выстраивать диалог со своей аудиторией, вызывая отклик и доверие у людей. Так поступила и компания Askona Home. Совместно с платформой по работе с блогерами Perfluence бренд решил наглядно показать разнообразие своего ассортимента и простоту онлайн-шопинга через привлечение блогеров. О том, как создавалась кампания, рассказала Sostav команда платформы Perfluence.

О клиенте

Askona Homе — новый проект компании Askona, который предоставляет более 8 тыс. товаров и предметов мебели, а также готовые интерьерные решения для комфортной и уютной жизни: гостиные, спальни, кухни, прихожие, детские комнаты, декор для дома.

Цели и задачи проекта

Рассказать широкой аудитории о ключевых особенностях и преимуществах новых онлайн-магазинов Askona Home, уделяя особое внимание разнообразию ассортимента: мебели, предметов интерьера, декора, аксессуаров для дома.



Привлечь внимание пользователей к новой концепции бренда, создав с ними сильную эмоциональную связь и взаимодействуя с блогерами, чьи взгляды и ценности близки целевой аудитории бренда.



Сформировать положительный имидж Askona Home и мотивировать пользователей совершить покупку, убедив их в уникальности предлагаемых товаров и комфорте онлайн-шопинга.

Как вызвать эмоции и доверие

8 марта — особенный праздник весны, наполненный заботой и теплом. В этот день мужчинам хочется порадовать любимых женщин приятными сюрпризами, а брендам — удивить оригинальностью и вниманием к деталям. Именно поэтому многие компании решают воспользоваться инфоповодом, представив нечто совершенно уникальное в этот день, чтобы вызвать интерес у аудитории.

Так, накануне Международного женского дня бренд Askona Home провел рекламную кампанию, приурочив ее к запуску нового направления и концепции магазина. Чтобы передать атмосферу домашнего уюта, компания разработала подарочные боксы с целым набором предметов домашнего комфорта: ароматизированными свечами, диффузорами, пледами и постельным бельем. Главная цель состояла в том, чтобы аудитория прониклась симпатией к новому продукту, едва увидев его впервые.

Какие задачи решали блогеры

Сегодня пользователи утратили доверие к традиционному маркетингу и громким высказываниям. Им гораздо важнее услышать мнение родных, близких друзей или любимых контент-мейкеров, которые выступают в роли надежных советчиков. Поэтому боксы оказались в руках именно тех лидеров мнений, чьи личные истории и стиль жизни точно отражали философию и ценности Askona Home.



Чтобы обеспечить максимальный эффект, блогеры публиковали атмосферные лайфстайл-фотографии в своих соцсетях, где аксессуары и мебель органично вписывались в обстановку домашнего уюта. Дополнением послужили короткие видеоролики формата Reels и Shorts, благодаря которым удалось оперативно захватить внимание аудитории и вызвать у нее интерес. Пользователи активно реагировали на ролики и делились контентом друг с другом, привлекая таким образом новую аудиторию и расширяя охват рекламной кампании. Благодаря такой механике бренд Askona Home сумел наглядно продемонстрировать разнообразие своей коллекции и создать атмосферу предвкушения у покупателей.

Юрий Долженко, коммерческий директор платформы Perfluence: В рамках проекта мы намеренно сместили фокус от классических способов размещения рекламных материалов в пользу оригинального подхода — вручения подарков от бренда лидерам мнений. Так, блогеры сумели создать ощущение близости аудитории с брендом, сделав процесс знакомства с новой концепцией приятным событием. Кроме того, мы использовали современные мультимедийные форматы, обеспечивая непрерывный контакт с пользователями и поддерживая долговременное присутствие бренда в инфополе.

Результаты

Общий охват аудитории увеличился на 35% по сравнению с запланированными показателями.



Уровень вовлеченности (ER) достиг отметки 1,82%. Это означает, что каждый десятый человек не просто обратил внимание на продукт, а проявил активный интерес, вступив во взаимодействие с брендом.



Эффективность вложений подтвердила и стоимость просмотра (CPV): расходы на просмотр снизились на 0,2 руб., демонстрируя рациональное использование выделенного бюджета.

Мария Телятникова, руководитель отдела PR Аskona Home: Мы искали решение, которое поможет передать ощущение уюта и заботы, продемонстрировать ассортимент Askona Home. Наши подарочные наборы помогли блогерам прочувствовать атмосферу гипермаркета, передать ее своим подписчикам и вызвать у них интерес прийти в пространство Askona Home как минимум за вдохновением. Мы считаем, что инфлюенс-маркетинг является хорошим инструментом для развития бренда, способствует увеличению узнаваемости и повышению уровня доверия аудитории, а также привлечению большего числа лояльных клиентов.

Состав творческой группы

Askona Home (клиент)

Директор по маркетингу: Наталия Пушко

Руководитель направления маркетинга Askona Home: Полина Камалова

Руководитель отдела PR: Мария Телятникова

Ведущий бренд-менеджер Askona Home: Юрий Капустин

Perfluence (агентство)

Руководитель группы реализации и проекта: Марина Пономаренко

Менеджеры проекта: Алексей Карпенко, Юлия Павлоцкая, Ольга Соколова

Директор реализации СРР проектов: Татьяна Толстоноженко

Аккаунт-менеджер: Ксения Абрамова

Директор продуктовой вертикали по работе с клиентами: Ксения Распанова