Тренды, мемы и скетчи: семь бизнес-аккаунтов в российском TikTok и почему их смотрят

Российские и международные бренды активно приходят в TikTok, используя платформу как один из каналов коммуникации. Создавая творческий и аутентичный контент, компании могут увеличить узнаваемость среди широкой аудитории и повысить лояльность. В подборке TikTok собрал для Sostav семь российских бизнес-аккаунтов, которые нашли общий язык со зрителями и начали создавать вдохновляющий и востребованный контент.

Для брендов в TikTok открывается возможность привлечь и новую аудиторию, с которой они раньше не взаимодействовали. Но важно понимать: сообщество платформы, в которой царит фан, креатив и искренность, ценит, когда бренды могут посмеяться над собой, регулярно создают веселый и познавательный контент и следят за трендами. Аккаунты компаний, чьи создатели это учитывают, пользуются популярностью у российской аудитории TikTok.

Aviasales

Метапоисковик авиабилетов публикует в своем TikTok-аккаунте забавные видео на тему путешествий. Компания ориентируется на последние тренды платформы: например, в недавнем видео бренд обыграл популярный мем «Пока на расслабоне, на чилле» с рэпером Джиганом. Бренд открыт к совместному творчеству и снимает дуэты с видео других пользователей, а также активно взаимодействует с аудиторией в комментариях, радуя их остроумными ответами.

«Спортмастер»

Сеть наполняет свой аккаунт интересным, полезным и познавательным контентом про спорт, активный образ жизни и поддержание себя в форме. Также компания приглашает поучаствовать в своих роликах известных спортивных креаторов, которые показывают, как выполнять различные упражнения. Например, среди таких видео — инструкция по ходьбе на руках от чемпиона мира и Европы по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

«Эльдорадо»

Техноритейлер публикует в своем TikTok-аккаунте забавные скетчи, с их помощью рассказывая пользователям о своих преимуществах. Например, о возможности обменять купленный у них товар в течение 30 дней или о наличии удобной экспресс-доставки.

«Тинькофф»

В TikTok-аккаунте российского банка публикуются видео, основанные на пользовательских трендах платформы. Ролики, снятые с юмором, призваны разрушить стереотип о том, что банки — это скучно, сложно и непонятно. Здесь можно найти аффирмации для привлечения денег, шутки над мошенниками и даже челлендж в защиту экологии. Также «Тинькофф» активно общается с пользователями в комментариях — такое внимательное отношение всегда приятно аудитории.

Hyundai Russia

Известный бренд авто также завоевал в TikTok признание широкой аудитории. В его аккаунте можно найти массу смешного и жизненного контента на тему авто, который привлекает пользователей: например, знакомая многим водителям ситуация с неопрятными пассажирами. Также Hyundai Russia радует аудиторию качественно снятыми и смонтированными креативными роликами, каждый из которых подобен маленькому фильму. Комментарии пользователей под роликами не заставляют сомневаться, что аккаунт у бренда действительно востребован: «Кстати, вы топово снимаете и топовый контент авто», «Самый лучший тикток автокомпании».

«ТВОЕ»

Российский бренд одежды размещает в своем TikTok-аккаунте ритмичные танцевальные ролики в образах ТВОЕ и эстетичные нарезки, благодаря которым проникаешься настроением бренда: легкостью, удобством и стилем. А еще ТВОЕ делает тематические подборки стильных аутфитов, составленных из вещей бренда — образы для прогулки, вечеринки, тренировок и вообще на все случаи жизни.

Red Bull Russia

Яркость, динамичность, качественная съемка и монтаж — основные особенности российского аккаунта Red Bull. При просмотре роликов компании чувствуется атмосфера свободы. Среди видео, привлекающих внимание пользователей, — паркур, гонки, экстремальные виды спорта, советы от спортсменов по исполнению некоторых трюков и многое-многое другое.