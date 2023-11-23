6 декабря состоится конференция Group4Media «Медиаркания»

В этом году участники традиционной зимней конференции Group4Media, которая пройдёт 6 декабря, отправятся в путешествие по волшебной стране «Медиаркании». Здесь живут бренды, которые хотят найти своего потребителя и путь к росту. Каждый из них выбирает свой уникальный маршрут к успеху, а эксперты Group4Media, как проводники, помогают его найти.

На конференции будут затронуты наиболее острые и актуальные для медиаиндустрии вопросы. Эксперты Group4Media и приглашённые спикеры поделятся взглядом на ситуацию на рекламном рынке, подведут итоги уходящего года и дадут прогноз на 2024 год.

Зрителей конференции ожидают не только доклад генерального директора Group4Media Марии Колосовой, но и эксклюзивное интервью Марии и генерального директора «Национального рекламного альянса» Алексея Толстогана, а также беседа с директором по маркетингу и монетизации Ozon Олегом Дорожком. Со спикерами побеседует автор YouTube-канала NotaBene Анна Степашко.

Одним из ключевых хайлайтов программы станет панельная дискуссия под названием «Общество „Медиаркании“»: Конкуренция? Кооперация? Концерн?" с участием игроков российского рекламного рынка, определяющих его развитие.

Спикеры панельной сессии:

Михаил Елисейкин, директор по трейдингу и медиапартнёрствам Group4Media;

Наталья Дмитриева, генеральный директор «СберСеллера»;

Борис Пешняк, коммерческий директор группы компаний Russ;

Ирина Алексеева, заместитель вице-президента, коммерческий директор VK;

Виктория Кинаш, директор по работе с агентствами «Яндекса» ;

; Алина Ефимова, заместитель генерального директора по продажам и развитию бизнеса сейлз-хауса «Газпром-Медиа».

Среди других приглашённых спикеров конференции:

Галина Волкова, медиаменеджер «Додо Пиццы»;

Валентина Ху, менеджер по маркетингу Dreame Technology.

Спикеры — эксперты Group4Media и агентств медиахолдинга:

Анастасия Королёва, директор по маркетинговым коммуникациям Group4Media;

Наталия Балута, директор департамента инноваций и аналитики Group4Media;

Ирина Аковецкая, директор по работе с клиентами Mediamaker;

Елизавета Сорокина, директор по электронной коммерции era;

Анна Машковцева, руководитель клиентского сервиса и контент-партнёрства Content+;

Анна Блинова, директор по стратегии Mediasystem.

Присоединяйтесь к новогоднему путешествию по увлекательным маршрутам и тайным тропам «Медиаркании» на зимней конференции Group4Media. Трансляция пройдёт на официальном сайте конференции.

Партнёры: Национальный рекламный альянс, сейлз-хаус «Эверест», AstraLab, сейлз-хаус «Газпром-Медиа», Digital Alliance , Redllama, Adspector, MediaToday, «СберСеллер», MediaSniper , РБК, Getintent, рекламная платформа ads-heads, Roden Media, «Шкулёв Медиа Холдинг», медиахолдинг Maer, ИД «Коммерсантъ».

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