34% копаний МСБ размещают рекламу в заблокированных соцсетях

Треть предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) продолжают размещать рекламу в заблокированных в России соцетях. При этом 95% руководителей считают, что отечественные площадки не уступают в плане эффективности зарубежным. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные опроса, проведённого Platforma.

Чаще всего покупают рекламу в Facebook и Instagram (запрещены в России, принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ) — 45% и 40% соответственно, а также TikTok (37%). Четверть по-прежнему пользуется рекламными услугами Google Ads (27%).

Российские представители МСБ используют для продвижения контекстную рекламу в поисковых системах (49%), рекламу в социальных медиа (39%), баннерную рекламу в поисковых системах (36%), рассылки (36%), а также ТВ-рекламу (12%). При этом треть российских предпринимателей (34%) выделяют 25−50% бюджета на онлайн-рекламу.

Более половины компаний (56%) закупают рекламу ежемесячно, 14% — раз в три месяца и 11% — раз в полгода. 14% не пользуются рекламными услугами вообще.

Только каждый десятый предприниматель полагает, что не все российские сервисы одинаково эффективны. Самой эффективной российской рекламной площадкой, по мнению респондентов, стала «ВКонтакте» (48%). На втором месте — «Яндекс.Директ» (38%), а на третьем —Avito (28%). Среди прочих сервисов руководители выделили myTarget (22%), Telegram Ads (22%) и Ozon (14%).

Основными преимуществами российских сервисов назвали ценовую доступность, удобный интерфейс кабинетов, высокую конверсию (26%) и возможности таргетинга (26%). На вопрос о недостатках отечественных рекламных площадок 22% назвали проблемы с качеством трафика, 19% — высокую стоимость рекламы и столько же — сложности с настройкой и оптимизацией рекламы.