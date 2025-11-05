25 лет VITEK: как перезапускается российский бренд бытовой техники

Российский бренд VITEK отмечает 25-летие масштабным ребрендингом и выходом в новые категории техники. Бренд, чья продукция по данным исследования BrandPulse есть у каждой пятой семьи в стране, не просто обновил дизайн, а провел комплексную трансформацию — от позиционирования до продуктовой стратегии.

Трансформация после четверти века

История VITEK на российском рынке началась в 2000 году, и за это время он стал одним из самых узнаваемых брендов бытовой техники. Сегодня ассортимент включает сотни товаров, а сервисная сеть охватывает все регионы России.

В 2024 году VITEK вошел в портфель собственных торговых марок группы компаний Merlion, что стало отправной точкой для глубокого обновления бренда — от позиционирования до дизайна упаковки.

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK: Нам доверяют уже 25 лет, и это не просто цифра — это история, которую создали миллионы людей, используя нашу продукцию в своих домах. За это время мы накопили огромный опыт: изучили, как наша техника используется в повседневной жизни: что удобно и что важно на самом деле, и научились создавать решения, которые по-настоящему работают. Этот опыт стал фундаментом нашей трансформации — мы развиваемся, опираясь на сильную базу и обратную связь от тех, кто выбирает нас уже не одно поколение.

Решение о ребрендинге было принято не ради увеличения узнаваемости — сегодня, по данным исследования рынка VITEK, бренд знают 81% пользователей бытовой техники, и это один из самых высоких показателей в категории. Обновление визуального стиля и позиционирования стало необходимым, чтобы усилить доверие к бренду, сделать его эмоционально ближе и понятнее современной аудитории.

Арина Смирнова, бренд-директор Private Labels.Merlion: Мы с потребителем не на словах, а на деле, уже четверть века. Это не просто дата, а живая летопись отношений, построенная на опыте миллионов бытовых ситуаций. За это время мы не просто наблюдали, а внимательно слушали и анализировали, что действительно ценно в технике каждый день. Этот глубинный опыт лег в основу ребрендинга: наша работа становится сильнее благодаря прочному фундаменту и непрерывной обратной связи с теми, кто доверяет нам из поколения в поколение.

Трансформация также связана с развитием продуктовой стратегии: VITEK расширяет ассортимент и выходит за рамки привычной малой бытовой техники, осваивая новые для себя категории — климатическую, крупную бытовую и встраиваемую технику. Ребрендинг стал логичным шагом, который объединил визуальное обновление и стратегический рост, укрепив позиции бренда на рынке, где пользователи принимают более сложные решения о покупке.

Идея бренда: техника, которая работает

При разработке новой идеи позиционирования команда VITEK провела серию маркетинговых исследований: глубинные интервью с пользователями, анализ здоровья бренда, изучение активности конкурентов и их стиля коммуникации, а также детальный разбор более 13 тыс. отзывов.

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK: Пожалуй, самое интересное — мы не изобретали новую идею бренда и не искали новые смыслы. Мы просто прислушались к своей аудитории. В отзывах, которые мы проанализировали, чаще всего встречалось одно простое, но емкое слово — «работает». Оно точно отражая суть бренда и стало основной идеей позиционирования — VITEK работает.

Редизайн: сохранить узнаваемость и добавить современности

Редизайн стал результатом почти годовой работы внутренних команд Privite Labels. Merlion — совместного проекта отделов бренд-менеджмента и дизайна. Для отдельных элементов, включая логотип, привлекались внешние специалисты. Новый визуальный знак разработал графический дизайнер Валерий Голыженков, автор нескольких оригинальных шрифтов.

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK: Процесс редизайна занял около десяти месяцев. Одной из главных задач было сохранить концепцию бренда, который узнают с первого взгляда, и при этом сделать его визуально современным, лаконичным и эмоционально близким к людям. Был соблазн уйти в премиальный стиль, использовать популярные сегодня темные фоны и «люксовую» эстетику, как это делают многие. Но мы сознательно сохранили энергию и живой характер бренда. VITEK всегда был про реальную жизнь, а не про витрину.

Новый логотип и философия бренда

Обновленный логотип — не просто визуальный элемент, а концентрат смыслов.

В его форме сочетаются сразу три символа: сердце, отражающее заботу и близость к пользователю; контур дома, символизирующий пространство, где техника становится естественной частью повседневной жизни; галочка, олицетворяющая надежность и завершенность.

Название VITEK (от лат. vita — жизнь, technik — техника) по-прежнему отражает ключевую идею: техника, которая делает жизнь проще.

Новые категории и стратегия роста

Ребрендинг был проведен одновременно с расширением продуктовой линейки в рамках стратегии перезапуска бренда. В 2025 году VITEK выходит в новые сегменты — крупную бытовую, а также климатическую технику.

Уже стартовали продажи сплит-систем и встраиваемой техники: СВЧ, духовых шкафов и варочных панелей. В ближайшее время появятся стиральные и посудомоечные машины, вытяжки и холодильники.

Александр Галкин, директор по продукту VITEK: Расширение в сегмент крупной бытовой техники — естественный шаг для бренда, который уже заслужил доверие миллионов. Покупатели готовы выбирать VITEK и в категории крупной бытовой техники, которая требует более вдумчивого и взвешенного подхода: люди выбирают такую технику на годы, оценивая ее надежность, функциональность и репутацию производителя. Мы предлагаем им тот же надежный баланс качества, функциональности и цены.

Помимо выхода в сегмент крупной бытовой техники, бренд развивает и обновляет направления малой бытовой техники. Сегодня выделились приоритетные категории, в которых VITEK активно расширяет ассортимент и вводит новые модели: микроволновые печи, аэрогрили, кофеварки, пылесосы и планетарные миксеры. Акцент сделан на устройствах, которые отвечают новым привычкам и запросам пользователей.

Популярность домашних рецептов усилила интерес к технике для готовки, а развитие кофейной культуры — к устройствам, которые позволяют делать кофе, не уступающий тому, который можно купить в кофейне.

VITEK видит рост интереса и к удобным решениям для уборки — в частности, к беспроводным вертикальным пылесосам.

VITEK и аудитория: бренд, который объединяет поколения

VITEK не строит портрет аудитории по привычным социально-демографическим показателям: пол, возраст, доход. Основная ценность — это общие жизненные ориентиры. Среди пользователей бренда — люди, которые помнят его с детства, и молодое поколение, делающее первые шаги во взрослой жизни.

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK: Мы не делим аудиторию по полу или возрасту. VITEK объединяет поколения — от дедушек до внуков. Для кого-то это техника, стоявшая на кухне родителей, для кого-то — первый самостоятельный выбор. В основе бренда лежат семейные ценности и искренняя забота о близких.

Функциональность без излишеств

Техника VITEK создается по принципу рациональности. Бренд избегает избыточных и редко используемых опций, фокусируясь на востребованных функциях и продуманной эргономике. Такой подход позволяет сохранить баланс между функциональностью, качеством и ценой.

Дмитрий Дубасов, директор по продукту бренда VITEK: Наша задача — создавать технику, которая будет полезна каждый день. Мы не гонимся за дополнительными функциями, которые увеличивают цену, но редко используются в повседневной жизни. Вместо этого мы внимательно изучаем, как люди на самом деле пользуются устройствами, и разрабатываем их под реальные жизненные сценарии. Именно этот подход лежит в основе успеха наших продуктовых линеек. Яркий пример — рожковые кофеварки серии VT-1517. Это одна из наших самых популярных линеек, которая стабильно лидирует по продажам — в них есть все нужное для отличного кофе: капучинатор, давление 15 бар, итальянская помпа и настройка крепости. И при этом ничего, за что бы вам пришлось переплачивать.

Будущее бренда

В 2025 году VITEK продолжит укреплять позиции в новых категориях и развивать коммуникации. Существенный акцент бренд делает на rich-контент для маркетплейсов, который демонстрирует технику в реальных условиях использования и усиливает эффективность продаж на онлайн-витринах. Современный пользователь принимает решение о покупке не только на основе характеристик товара — ему важно увидеть продукт «в действии», оценить удобство и качество.

Бренд делает ставку на наглядный и полезный контент, который помогает пользователям знакомиться с техникой и выбирать ее осознанно. В основе контент-стратегии — полезный и вовлекающий контент, с акцентом на популярный формат вертикальных видео. Основные площадки бренда — «ВКонтакте» и Telegram.

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK: В социальных сетях мы создаем не просто каналы коммуникации, а сообщества единомышленников — людей, для которых комфорт дома, надежная техника и хорошее настроение идут рука об руку. Мы общаемся с пользователями, отвечаем на их вопросы, делимся идеями и вдохновляем на маленькие бытовые победы.

За последний год бренд вдвое увеличил количество подписчиков — совокупная аудитория сегодня превышает 100 000 человек. Ежемесячный охват контента достигает 2 миллионов пользователей, а уровень вовлеченности стабильно держится на уровне 4−5%, что позволяет VITEK уверенно лидировать в своем сегменте по качеству коммуникации.

Анна Нужина, ведущий бренд-менеджер VITEK: Мы обновили визуальный стиль и контент-стратегию, развиваем органические охваты и усиливаем вовлечение через интерактивный контент, пользовательские истории и работу с амбассадорами. При этом мы придерживаемся принципа «пользы прежде рекламы»: каждый материал должен отвечать реальному запросу потребителей — помочь выбрать, разобраться, научить, вдохновить или повеселить. В коммуникационной стратегии VITEK важное место занимает юмор. Мы уверены: бытовая техника — не про скучные инструкции, а про живые эмоции и отношения в семье. Именно юмор помогает снять напряжение, найти общий язык, улыбнуться даже в самых «бытовых» ситуациях.

Обновленный сайт vitek.ru, дизайн упаковки и визуальная экосистема бренда в рознице и маркетплейсах уже отражают новую визуальную концепцию. Для оценки успеха ребрендинга в ближайший год будет отслеживаться восприятие VITEK целевой аудиторией, что позволит не только зафиксировать итоги, но и определить дальнейшие векторы развития.

«Сейчас мы находимся между “до” и “после”. Нужно время, чтобы увидеть, как новые решения повлияют на восприятие бренда. Но уже сегодня мы чувствуем отклик: обновленный VITEK стал ближе и понятнее аудитории», — резюмирует Анна Нужина.