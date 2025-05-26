25 лет hh: история, которая меняет рынок труда в России

Четверть века — срок, достаточный для того, чтобы изменить правила игры. В 2000 году, когда интернет в России только начинал свой путь, появился hh.ru. Тогда никто не мог предположить, что этот проект станет не просто сайтом по поиску работы, а настоящим явлением, формирующим рынок труда для половины страны.

Сегодня, оглядываясь назад, мы видим миллионы историй. Историй тех, кто нашел свою первую работу, кто сделал карьерный рывок, кто открыл собственное дело. Видим компании, которые росли вместе с нами — от маленьких стартапов до крупнейших корпораций. Все эти годы hh.ru был не просто платформой, а связующим звеном между мечтами и возможностями.

В 2000-м все было иначе. Бумажные резюме, объявления в газетах, собеседования по телефону — hh.ru стал первопроходцем, предложив принципиально новый подход. Мы верили, что технологии могут сделать процесс поиска работы проще и прозрачнее. Эта вера оказалась не напрасной: сегодня на платформе более 54 миллионов пользователей, 1,5 миллиона актуальных вакансий и свыше 500 тысяч компаний-работодателей.

За эти 25 лет мир изменился кардинально. Исчезли профессии, которые казались вечными — машинистки, стенографисты, наборщики текстов. Появились новые — дата-сайентисты, ESG-менеджеры, UX/UI-дизайнер, DevOps-инженер, цифровой маркетолог и другие. Через платформу прошло более 100 миллионов вакансий, отражая эволюцию экономики и запросов общества. Но самое главное — изменилось само отношение к работе. Она перестала быть просто способом заработка, превратившись в важную часть идентичности человека.

Сегодня hh.ru — одна из крупнейших HR-tech экосистем в мире, охватывающая все этапы развития и управления персоналом. Мы не только помогаем людям искать работу, но и поддерживаем их в построении карьерной траектории, развитии актуальных навыков, формировании личного бренда и установлении профессиональных связей для дальнейшего роста. В то же время мы содействуем компаниям в поиске и подборе сотрудников, формировании команд профессионалов, управлении репутацией, автоматизации рутинных HR-процессов, повышении удовлетворенности персонала и развитии человеческого капитала.

Мы видим, как инструменты, которые освобождают время от рутины, позволяют сосредоточиться на творческих и сложных задачах. Технологии усиливают возможности — например, аналитика помогает принимать обоснованные решения, а автоматизация снижает количество ошибок. Они делают знания доступнее, упрощая обучение и открывая доступ к экспертизе, которая раньше была ограничена. Кроме того, технологии создают новые возможности — от удаленной работы до персонализированных сервисов. Но главная цель — не замена человека, а помощь в том, чтобы каждый мог работать эффективнее, учиться быстрее и находить больше смысла в том, что он делает.

Мы гордимся тем, что помогли миллионам людей найти работу, а компаниям — сильные кадры, и продолжаем развиваться, чтобы делать рынок труда еще эффективнее.

Каждые две минуты кто-то находит работу через hh.ru. 70% соискателей повышают свой доход после смены работы. Три из пяти выпускников создают резюме на платформе в первый год после учебы. Эти цифры — не просто статистика, а доказательство того, что мы делаем важное дело.

Что дальше? Мы находимся на переломном этапе развития рынка труда и общества — в период глубокого переосмысления роли ИИ в жизни человека и кардинального изменения будущего сферы труда.

Однако мы не верим в полную замену человека алгоритмами. Мы убеждены в уникальности и безграничности человеческого потенциала, способного адаптироваться к любой меняющейся среде. Наша цель — быть цифровым помощником человека на пути к профессиональной самореализации на всех этапах жизни.

Дмитрий Сергиенков, CEO hh.ru: Мы не просто стали частью HR-рынка — во многом мы его создали таким, каким он стал. Сегодня в каждой компании России — есть частичка HeadHunter. Ежедневно мы помогаем миллионам людей принимать важнейшие решения, двигаться вперед, открывать новые возможности. Секрет успеха этих 25 лет — это уникальная команда и корпоративная культура компании. В основу которой, легли забота о человеке, доверие и смелость мышления. У нас нет жестких иерархий, а только общая идея, смысл и вклад каждого в итоговый результат. И именно поэтому мы не боимся экспериментировать, ошибаться, выносить уроки и создавать лучшие практики и продукты на рынке.

25 лет — это много и мало одновременно. Много — если считать в инновациях, прорывах, изменившихся жизнях. Мало — если понимать, сколько еще предстоит сделать. Впереди — новые вызовы, новые технологии, новые истории. И мы готовы писать их вместе с вами.