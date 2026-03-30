30.03.2026 в 14:30

2 апреля эксперты «Родной Речи» проведут вебинар «Изменение Медиаландшафта. E-commerce»

Подвели итоги 2025 года, но ясности меньше не стало: вокруг много шума, гипотез и противоречивых данных

Кто реально забрал бюджеты? Куда двигаться в 2026-м?

Эксперты группы компаний ГК «Родная Речь» решили не гадать, а показать цифры.

2 апреля в 11:00 пройдет открытый вебинар «Изменение медиаландшафта. E-commerce». Полтора часа реальной аналитики от команды, которая видит рынок изнутри.

В программе вебинара:

  • Обновления инвентаря маркетплейсов. Новые рекламные места на Ozon, улучшение аналитики Яндекс UrbanAds, внедрение видеоформатов в ПВЗ Ozon и Wildberries;
  • E-grocery и нишевые площадки. Анализ роста рекламного объема X5 Group в 2025 году и новые e-com форматы первого квартала 2026 года. Трансформация «М.Видео» в мультикатегорийный маркетплейс.
  • Будущее click-out в 2026 году. Новые возможности у «Пятёрочки», «Ленты» и ретейл-медиа сетей.
  • Рост e-pharma. Усиление роли онлайн-канала, текущие лидеры аптечного E-commerce и новые продукты ретейл-медиа сетей.

Приглашенный спикер «Яндекс»:

Екатерина Борисоглебская, руководитель направления транзакционный e-com в «Поиске» и «Алисе».

Спикеры «Родной речи»:

  1. Ирина Козлова, управляющий директор практик коммерс, перформанс, программатик;
  2. Ольга Балабоня, директор по электронной коммерции и ретейл-медиа;
  3. Анастасия Ячменева, заместитель директора по электронной коммерции и ретейл-медиа;
  4. Валерия Суховерхова, руководитель группы по электронной коммерции и ретейл-медиа (epharma);
  5. Екатерина Гребенюк, руководитель группы по электронной коммерции и ретейл-медиа (click-out);
  6. Екатерина Котова, руководитель группы аналитики в электронной коммерции и ретейл-медиа.

Будет полезно всем, кто устал от догадок и хочет видеть реальную картину.

Зарегистрироваться по ссылке.

ГК «Родная речь»
