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Обучение / PR 17.10.2019 в 16:30

Подкаст PwC: Видеоигры и киберспорт. Где деньги?

Александр Кардаш Александр Кардаш Директор практики медиа и развлечений PwC в России Владимир Лапин Владимир Лапин Коммерческий директор ivi Михаил Калашников Михаил Калашников Управляющий партнер фонда FunCubator FunCubator PwC PwC FunCubator FunCubator

В третьем выпуске подкаста эксперты PwC Александр Кардаш и Владимир Лапин вместе с приглашенным гостем Михаилом Калашниковым, управляющим партнером фонда FunCubator, обсуждают индустрию киберспорта. Что необходимо учитывать при оценке объема рынка? Какие сегменты рынка являются наиболее привлекательными для инвесторов? Как будет меняться формат проведения киберспортивных турниров? Можно ли построить карьеру в киберспортивном бизнесе без игрового опыта?

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