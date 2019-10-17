Подкаст PwC: Видеоигры и киберспорт. Где деньги?

В третьем выпуске подкаста эксперты PwC Александр Кардаш и Владимир Лапин вместе с приглашенным гостем Михаилом Калашниковым, управляющим партнером фонда FunCubator, обсуждают индустрию киберспорта. Что необходимо учитывать при оценке объема рынка? Какие сегменты рынка являются наиболее привлекательными для инвесторов? Как будет меняться формат проведения киберспортивных турниров? Можно ли построить карьеру в киберспортивном бизнесе без игрового опыта?