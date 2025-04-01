Sidorin Lab: мемолог — кто это и за что ему платят 100 тысяч рублей в месяц

Мемолог – маркетолог нового формата. Он анализирует тренды, адаптирует мемы под бизнес-задачи и помогает брендам говорить с аудиторией на одном языке. В свежем выпуске подкаста «Репутация со свистом» эксперты обсудили, как мемы влияют на продажи, чем постирония отличается от иронии и какие продукты создаются на основе мемов.
Таймлайн:
00:00 Что вас ждет в этом выпуске?
00:26 Заставка
00:49 Приветствие
03:14 Ужасы и юмор - смежные вещи?
07:28 Мнение гостя про разный вид юмора
10:27 Правда ли, что люди с чувством юмора остроумнее?
13:49 Можно ли прокачать чувство юмора?
17:16 Что является мемом?
24:44 Когда появились мемы в России и что нас ждёт в будущем? (может ли ИИ создавать мемы)
31:35 Кто такие мемологи?
43:33 Есть ли национальная особенность у мемов?
49:40 Интерактив с гостем
57:43 Был ли юмор лучше в советское время?
01:05:22 Какие сейчас тенденции в мемах?
01:15:10 Где искать мемы?
01:18:08 Что такое ирония, постирония и метаирония?
01:24:08 Уместно ли брендам создавать мемы?
01:26:01 Блиц
01:28:35 Финал
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