Sidorin Lab: мемолог — кто это и за что ему платят 100 тысяч рублей в месяц

Мемолог – маркетолог нового формата. Он анализирует тренды, адаптирует мемы под бизнес-задачи и помогает брендам говорить с аудиторией на одном языке. В свежем выпуске подкаста «Репутация со свистом» эксперты обсудили, как мемы влияют на продажи, чем постирония отличается от иронии и какие продукты создаются на основе мемов.

Таймлайн:

00:00 Что вас ждет в этом выпуске?

00:26 Заставка

00:49 Приветствие

03:14 Ужасы и юмор - смежные вещи?

07:28 Мнение гостя про разный вид юмора

10:27 Правда ли, что люди с чувством юмора остроумнее?

13:49 Можно ли прокачать чувство юмора?

17:16 Что является мемом?

24:44 Когда появились мемы в России и что нас ждёт в будущем? (может ли ИИ создавать мемы)

31:35 Кто такие мемологи?

43:33 Есть ли национальная особенность у мемов?

49:40 Интерактив с гостем

57:43 Был ли юмор лучше в советское время?

01:05:22 Какие сейчас тенденции в мемах?

01:15:10 Где искать мемы?

01:18:08 Что такое ирония, постирония и метаирония?

01:24:08 Уместно ли брендам создавать мемы?

01:26:01 Блиц

01:28:35 Финал