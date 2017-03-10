Подборка свежих рекламных роликов от российских рекламодателей и агентств



Скриншот видеоролика

Sostav представляет традиционный обзор свежих рекламных роликов, которые появились на экранах ТВ и в интернете за последний месяц. Смотрим, как рекламодатели отмечали февральские праздники и 8 марта, а также готовились к приходу весны.

Традиционно мы не даем оценку качества представленных работ. Само их попадание в наш обзор говорит о том, что эти проекты достойны как минимум внимания со стороны профессионального сообщества.

Клиент: Nike

Агентство: Wieden+Kennedy Amsterdam

Креативный директор: Al Merry, Craig Williams

Art Director - Vasco Vicente

Копирайтер: Евгений Примаченко

Режиссер: David Wilson

Одним из самых обсуждаемых рекламных проектов прошедшего месяца стала новая кампания Nike. Рекламный ролик "Из чего же сделаны наши девчонки?" не оставил равнодушным никого: профессиональное сообщество либо восторгается рекламой, либо смело критикует ее. Креативную концепцию кампании разработало агентство Wieden+Kennedy Amsterdam, где копирайтером работает наш соотечественник Евгений Примаченко. Главная героиня нашумевшего ролика, маленькая девочка, начинает исполнять известную детскую песню на сцене, рассказывая, что девочки сделаны из «цветочков, шоколадок и мармеладок». Но когда в кадре появляются российские атлеты, слова песни меняются. Вместо цветочков и мармеладок появляются «достижения, достоинство, независимость, свобода". Обзор на Sostav.

Клиент: "Клинский" (компания Продо менеджмент, Россия)

Агентство: Forsman & Bodenfors

Арт-директор: Карин Джейкобссон

Копирайтер: Йонас Энгхаге

Режиссер: Андерс Йеденфорс

Авторы культовой рекламы Volvo, где Ван Дамм отважно балансирует между двумя грузовиками, взялись за российский бренд сосисок и колбасы "Клинский". Для креативщиков агентства Forsman & Bodenfors это первый опыт сотрудничества с российской компанией. Получился ролик не про сосиски, а про звезды. Обзор на Sostav.

Клиент: Volkswagen Russia

Агентство: DDB Russia

Режиссер: Daniel Azancot

Агентство DDB запустило рекламную кампанию к выходу модели Volkswagen Tiguan на российский рынок. В рамках кампании команда агентства представила серию необычных рекламных роликов. Каждый эпизод посвящен отдельной функции автомобиля: панорамной крыше, багажнику, системе кругового обзора и т.д. Все ролики и обзор на Sostav.

Клиент: Yes Pizza

Агентство: Red Pepper

Креативный директор: Данил Голованов, Иван Соснин

Режиссер: Иван Соснин

Агентство Red Pepper не изменяет себе и продолжает рассказывать истории. Команда агентства представила фильм "Корочки". Герои ролика – мальчик, собирающий недоеденные корочки в пиццерии, и парень, раздающий флаеры в смешном костюме пиццы. В итоге он решает угостить юного посетителя и покупает ему целую пиццу. "Кампания Yes Pizza призывает людей к очевидным вещам - видеть больше позитива вокруг и совершать добрые и приятные поступки, ежедневно, на своем примере делая этот мир чуть лучше", - рассказывает о проекте Данил Голованов. Обзор на Sostav.

Клиент: Petcare Mars Russia

Агентство: BBDO Moscow

Креативный директор: Алексей Федоров

Режиссер: Валерия Германика

Агентство BBDO Moscow продолжает рассказывать о собаках. Новый фильм в рамках креативной платформы "Feed the good" ("Тем, кто делает нас лучше") сняла Валерия Германика и сами собаки. «Фильм о любви, снятый собаками» - короткометражный фильм, операторами в котором стали сами питомцы. Обзор на Sostav.

Клиент: Рош Диабетес Кеа Рус (Акку-Чек)

Агентство: "Восход"

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

Рекламное агентство "Восход" сняло ролик о том, как люди не страдают от диабета, а живут с ним. Особенность проекта в том, что все, кто над ним работал - актеры, режиссер, съемочная группа (всего около 80 человек) - сами столкнулись с диабетом в своей жизни. Своим примером они должны вселять надежду в других пациентов. Обзор на Sostav.

Клиент: Банк для предпринимателей Точка

Агентство: "Восход"

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

У банка "Точка" тоже вышла рекламная кампания от "Восхода". В рекламном ролике все взрывается и ломается. В агентстве подсчитали, что во время съемок было уничтожено: 6 планшетов, 8 смартфонов, 2 торта, один будильник, один платежный терминал, мебельный гарнитур и еще пара десятков мелких вещей. Обзор на Sostav.

Клиент: Группа Продо

Агентство: «Штольцман и Кац» (MOMO Group)

Креативный директор: Антон Суслов

Режиссер: Michal Sablinski

Бодрый музыкальный трек, компания молодых ребят и много-много снега: так выглядит реклама «Омского бекона». "В этом проекте мы показали, что такое настоящий Сибирский характер. Здесь собрались молодые сибиряки, которые не страшатся мороза. Для них не существует преград. Организовать аквапарк в проруби - легко! Скатать самый большой ком снега - запросто!", - комментируют кампанию в агентстве.Ролик для тех, кто успел соскучиться по зиме. Обзор на Sostav.

Клиент: Бургер Кинг

За прошедший месяц со своей новой рекламой успел отличиться Бургер Кинг. Креативщики сняли провокационный ролик с участием генерального директора Бургер Кинг в России Дмитрия Медового и героями, подозрительно напоминающими персонажей рекламных кампания KFC и Макдоналдс. В ролике смело утверждается, что у куриц Бургер Кинга "яйца круче". После выхода ролика случилось что-то странное - Бургер Кинг подал в суд на EBA Media Agency за вмонтирование кадра с мошонкой. Обзор на Sostav.

Клиент: ЦИАН

Агентство: MIGUELIVANOV.com

Креативный директор: Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова

Режиссер: Nic&Sune

ЦИАН тоже позволили себе немного провокации: в новом рекламном ролике модераторы ЦИАН слишком увлекаются проверкой квартиры. В итоге они просыпаются голыми в постели хозяев. "Нашей задачей было создать в истории напряжение, которое заставит зрителя досмотреть ролик от начала и до конца, потому что сейчас сложно кого-то по-настоящему удивить новым видео", - комментирует Мигель Иванов(MIGUELIVANOV.com). Обзор на Sostav.

Клиент: DocDoc

Агентство: MIGUELIVANOV.com

Креативный директор: Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова

DocDoc – онлайн сервис записи к врачам, работающий в Москве, Санкт-Петербурге и ещё 12 городах России. Три ролика по 15 секунд каждый описывают ситуации, в которых пациенту срочно нужен приём грамотного специалиста: терапевта, невролога, дерматолога. Жена находит мужа дома совершенно больным; защемление спинного нерва срывает планы на вечер; девушка пугает своим видом коллег по офису, - все сюжеты предельно просты и практически у каждого вызывают в памяти те или иные воспоминания из собственной жизни.

Клиент: Alibaba Group (клиент), UC Browser (бренд)

Агентство: POSSIBLE Group

Креативный директор: Артем Филимонов

Режиссер: Кирилл Новиков

Мобильный браузер UC Browser совместно с агентством Possible Group представили рекламный ролик о блокировке рекламы в стиле хоррор. Двухминутное видео “Не гуляй ночью в одиночестве” рассказывает об одной из самых востребованных функциях UC Browser — фильтрации рекламы на сайтах при помощи фильтра Adblock. Обзор на Sostav.

Клиент: "Яндекс.Деньги"

Агентство: Instinct

Креативный директор: Фирайнер Роман, Орлов Ярослав

Режиссер: Ладо Кватания

Этот рекламный ролик наверняка уже видели те наши читатели, которые ездят на московском метро - ролик часто транслируется перед запуском Wi-Fi. Промо-кампания рассказывает о бесконтактном способе оплаты Яндекс.Деньги. Реклама с призывом: «Не надо ждать, получи сейчас!» — размещена на билбордах, плакатах в метро и сити-форматах Москвы и Санкт-Петербурга.

Клиент: ИКЕА

Агентство: Instinct

Креативный директор: Фирайнер Роман, Орлов Ярослав

Режиссер: Марат Адельшин

Еще один рекламный ролик от Instinct в нашей подборке - "Теперь цена ниже". Можно ли найти идеальный шкаф, в котором всегда будет достаточно места для любимых вещей? Что может вдохновить отца семейства освоить высокую кухню? Ответ - снижение цен в магазинах ИКЕА, говорят авторы ролика.

Клиент: МегаФон

Агентство: Instinct

Креативный директор: Фирайнер Роман, Орлов Ярослав

Режиссер: Александр Котт

"МегаФон" и Instinct посвятили новый рекламный ролик праздникам и рассказали, как найти подарок для любимого человека. Ролик снял режиссер Александр Котт («Елки 5», «Обратная сторона Луны», «Брестская крепость»). Героями рекламы стали актеры Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина.

Клиент: АО «Красногорсклекс редства»

Агентство: Saatchi&Saatchi Russia

Креативный директор: Юрий Полонский

Режиссер: Юрий Марсаков

Весенний ролик подготовила агентство Saatchi&Saatchi Russia для производителя лекарственных трав и сборов АО «Красногорсклекс редства». В ролике под названием "Вот как мы делаем лекарства" зрители могут наблюдать, как распускаются цветы.

Клиент: Ozon.ru

Агентство: MORE

В преддверии гендерных праздников креативное агентство MORE запустило новую коммуникационную платформу для онлайн-магазина OZON.ru. Кампания "OZON.ВСЕ" впервые объединила 5 ключевых городов и рассказала, что в OZON.ru есть "все, что нужно для любого случая жизни". Эта креативная платформа станет основой для мультиканальных коммуникационных кампаний бренда в 2017 году.

Клиент: "М.Видео"

Агентство: Instinct

Креативный директор: Фирайнер Роман, Орлов Ярослав

Режиссер: Ярослав Чеважевский

Ярослав Чеважевский и агентство Instinct сняли рекламные ролики для "М.Видео" специально к праздникам 23 февраля и 8 марта. Звезда Comedy Club Марина Кравец стала со-ведущей постоянного героя рекламы «М.Видео» Александра Пушного. "Мы решили добавить в рекламную коммуникацию второго ведущего – девушку, что в преддверии праздников выглядит наиболее логично. В наших рекламных роликах не хватало женской героини, с которой бы персонаж Александра Пушного мог вступить в диалог и которая бы стала полноценным участником сюжета. Марина остроумная, современная и тандем смотрится весьма органично", - прокомментировала руководитель департамента маркетинговых коммуникаций компании "М.Видео" Юлия Зарипова.

Клиент: DOC+

Агентство: Milk Creative

Креативный директор: Александр Йоффе

Режиссер: Шепелев Виталий

Вызов врачей на дом DOC+ запустил первую масштабную рекламную кампанию на телевидении. Рекламный ролик показывает те проблемы, с которым сталкивается любой заболевший человек: долгое ожидание врача, когда он так нужен и необходимость идти в поликлинику, когда лучше остаться дома.

Клиент: Whiskas

Агентство: BBDO Moscow

Завершаем нашу подборку песней про котов от Семена Слепакова. “Он может сорвать карниз и в тапке оставить сюрприз, но я, несмотря ни на что, выполняю каждый его каприз”, - поет Слепаков.Видео стало частью кампании бренда Whiskas, в рамках которой производитель кошачьего корма проводит акцию - если вы поняли, что котозависимы, можете рассказать об этом всем, выложив в соцсетях фото себя и своего котика с хэштегом #котозависимость . Обзор на Sostav.