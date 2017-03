Мобильный браузер в очередной раз отметился необычным роликом



Скриншот видеоролика

Мобильный браузер UC Browser совместно с агентством Possible Group представили рекламный ролик о блокировке рекламы в стиле хоррор. Двухминутное видео “Не гуляй ночью в одиночестве” рассказывает об одной из самых востребованных функциях UC Browser — фильтрации рекламы на сайтах при помощи фильтра Adblock.

По сюжету, девушку, оказавшуюся вечером в одиночестве в темном городе, преследует реклама: бегущие строки, баннеры, вывески и т.д. Испугавшись, она мечется по улицам в поиске безопасного места, и в итоге оказывается дома. Там, запустив на смартфоне UC Browser, девушка включает функцию блокировки рекламы и, наконец, понимает, что она в безопасности. К настоящему моменту ролик набрал почти миллион просмотров на YouTube.

По случаю запуска хоррор-ролика команда UC Browser организовала акцию, в рамках которой ежедневно разыгрываются призы между пользователями, воспользовавшими ся хэштегом #UC_РекламуУбери .

UC Browser в России известен своими провокационными рекламными роликами. Так, одно из последних видео “Жесткий трэш в такси” набрало 4,7 млн просмотров на YouTube, а ролик про клуб глубоких и проникновенных кинокритиков посмотрели около 1,9 млн человек.

Состав творческой группы

Alibaba Group (клиент)

UC Browser (бренд)

Head of Marketing for Europe: Sylvia Wong

Head of Marketing for Russia: Dmitry Lushnikov

Marketing manager: Mila Popova

POSSIBLE Group (креатив)

CCO: Vlad Sitnikov Creative

Director: Artem Filimonov

Art Director: Roman Antonov

Creative: Marat Arutyunov

Agency Producer: Sergey Anokhin

Sr. Account Manager: Inna Kovaleva

ASAP (продашкн)

Director: Kirill Novikov

Director Of Photography: Andrey Krauzov

1st AD: Mina Khlechyan

Editor: Anton Mironenkov

Producer: Yulia Bogdanovich

Colorist: Artem Leonov

CG Studio: METR Music Production

Sounds Like a Plan (SLAP) (музыка)

Composer / Sound Designer: Philip Alexandrov

Mastering: Ibenji