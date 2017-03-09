Скриншот видеоролика
Мобильный браузер UC Browser совместно с агентством Possible Group представили рекламный ролик о блокировке рекламы в стиле хоррор. Двухминутное видео “Не гуляй ночью в одиночестве” рассказывает об одной из самых востребованных функциях UC Browser — фильтрации рекламы на сайтах при помощи фильтра Adblock.
По сюжету, девушку, оказавшуюся вечером в одиночестве в темном городе, преследует реклама: бегущие строки, баннеры, вывески и т.д. Испугавшись, она мечется по улицам в поиске безопасного места, и в итоге оказывается дома. Там, запустив на смартфоне UC Browser, девушка включает функцию блокировки рекламы и, наконец, понимает, что она в безопасности. К настоящему моменту ролик набрал почти миллион просмотров на YouTube.
По случаю запуска хоррор-ролика команда UC Browser организовала акцию, в рамках которой ежедневно разыгрываются призы между пользователями, воспользовавшими
UC Browser в России известен своими провокационными рекламными роликами. Так, одно из последних видео “Жесткий трэш в такси” набрало 4,7 млн просмотров на YouTube, а ролик про клуб глубоких и проникновенных кинокритиков посмотрели около 1,9 млн человек.
Состав творческой группы
Alibaba Group (клиент)
UC Browser (бренд)
Head of Marketing for Europe: Sylvia Wong
Head of Marketing for Russia: Dmitry Lushnikov
Marketing manager: Mila Popova
POSSIBLE Group (креатив)
CCO: Vlad Sitnikov Creative
Director: Artem Filimonov
Art Director: Roman Antonov
Creative: Marat Arutyunov
Agency Producer: Sergey Anokhin
Sr. Account Manager: Inna Kovaleva
ASAP (продашкн)
Director: Kirill Novikov
Director Of Photography: Andrey Krauzov
1st AD: Mina Khlechyan
Editor: Anton Mironenkov
Producer: Yulia Bogdanovich
Colorist: Artem Leonov
CG Studio: METR Music Production
Sounds Like a Plan (SLAP) (музыка)
Composer / Sound Designer: Philip Alexandrov
Mastering: Ibenji