В рекламном ролике взрывают и ломают



Скриншот видеоролика

Рекламное агентство «Восход» разработало кампанию для предпринимательского банка Точка. Все знают, как непросто бывает открывать свое дело – часто кажется, что бизнес рушится буквально на глазах. Но время в ролике повернулось вспять: поломанные и сожженные вещи чинятся, как намекают креативщики, благодаря Точке.

В рекламном ролике РА «Восход» все взрывается и ломается. В агентстве подсчитали, что во время съемок было уничтожено: 6 планшетов, 8 смартфонов, 2 торта, один будильник, один платежный терминал, мебельный гарнитур и еще пара десятков мелких вещей. Творческая команда предложила снять ролик наоборот , чтобы показать, как предпринимательский банк Точка может помочь избежать многих неприятностей.

Состав творческой группы:

РА «Восход» (креатив)

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

Копирайтеры: Дарья Овечкина, Антон Рожин

Постпродакшен: Илья Линецкий

Продюсер: Вячеслав Борисенко

Художник-постановщик: Александр Голиздрин

Аккаунт-менеджер: Елена Парфун

Банк для предпринимателей Точка (клиент)

Яна Ганник,

Елена Зубарева,

Татьяна Корнаущенко,

Константин Байдак,

Евгений Нефёдов,

Александра Прыткова,

Артём Толкачев