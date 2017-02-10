Скриншот видеоролика
Рекламное агентство «Восход» разработало кампанию для предпринимательского банка Точка. Все знают, как непросто бывает открывать свое дело – часто кажется, что бизнес рушится буквально на глазах. Но время в ролике повернулось вспять: поломанные и сожженные вещи чинятся, как намекают креативщики, благодаря Точке.
В рекламном ролике РА «Восход» все взрывается и ломается. В агентстве подсчитали, что во время съемок было уничтожено: 6 планшетов, 8 смартфонов, 2 торта, один будильник, один платежный терминал, мебельный гарнитур и еще пара десятков мелких вещей. Творческая команда предложила снять ролик
наоборот, чтобы показать, как предпринимательский банк Точка может помочь избежать многих неприятностей.
Состав творческой группы:
РА «Восход» (креатив)
Креативный директор: Андрей Губайдуллин
Копирайтеры: Дарья Овечкина, Антон Рожин
Постпродакшен: Илья Линецкий
Продюсер: Вячеслав Борисенко
Художник-постановщик: Александр Голиздрин
Аккаунт-менеджер: Елена Парфун
Банк для предпринимателей Точка (клиент)
Яна Ганник,
Елена Зубарева,
Татьяна Корнаущенко,
Константин Байдак,
Евгений Нефёдов,
Александра Прыткова,
Артём Толкачев