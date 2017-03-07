Популярный российский комик и продюсер Семен Слепаков спел песню про котозависимость для бренда кошачьего корма Whiskas. Видео опубликовано на YouTube-канале Whiskas Russia.
На видео Слепаков играет на гитаре и поет песню “Котозависимость
“Он может сорвать карниз и в тапке оставить сюрприз, но я, несмотря ни на что, выполняю каждый его каприз”, - поет Слепаков.
Видео стало частью кампании бренда Whiskas, в рамках которой производитель кошачьего корма проводит акцию - если вы поняли, что котозависимы - можете рассказать об этом всем, выложив в соцсетях фото себя и своего котика с хэштегом #котозависимость