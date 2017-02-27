Скриншот видеоролика
Рекламное агентство «Восход» вместе с Акку-Чек и SKBD.SH Production запустили проект о жизни с диабетом. Авторы рекламного ролика хотели показать, что и с таким сложным диагнозом можно продолжать жить, верить в себя и заниматься любимым делом. Актеры, режиссер и вся съемочная группа – около 80 человек – также столкнулись с диабетом в своей жизни. Своим примером они должны вселять надежду в других пациентов.
По оценкам экспертов диабет есть у 7% населения России. Некоторые пациенты получают диагноз еще в детстве, но большинство сталкивается с диабетом во взрослом возрасте. Есть те, кто смирился с болезнью, не следует рекомендациям врача, а значит – отказался сражаться за жизнь. В новой рекламной кампании бренд глюкометров Акку-Чек решил «помочь людям с диабетом во всем мире меньше думать о своем заболевании».
Особенность проекта Акку-Чек и РА «Восход» в том, что все члены съемочной группы, актеры первого и второго плана – люди, живущие с диагнозом «диабет», а также те, кто заботятся о близких с диабетом. За кулисами некоторые из героев рассказали свои истории. Эти интервью можно посмотреть на сайте проекта.
«До сих пор реклама глюкометров в России фокусировалась на продукте и его функциях, забывая о главном – о людях с диабетом. Цель этой кампании – поддержать и вдохновить тех, кто столкнулся с заболеванием, показав истории реальных людей, которые действительно понимают, что значит «жить с диабетом», - рассказывают в компании.
В центре рекламной кампании - ролик, герои которого рассказывают о надежде и вере в себя. Герои не страдают диабетом, а продолжают жить – танцуют, рисуют, занимаются спортом. Делают то, что любят.
Состав творческой группы
Рош Диабетес Кеа Рус (Акку-Чек) (клиент)
Руководитель отдела маркетинга: Мария Молчанова
Руководитель группы маркетинговых коммуникаций: Марина Груздова
РА «Восход» (креатив)
Креативный директор: Андрей Губайдуллин
Копирайтеры: Антон Рожин, Дарья Овечкина
Digital креативный директор: Дмитрий Маслаков
Digital арт-директор: Анна Маслякова
Техлид: Валерий Захаров
Веб-дизайнер: Лилия Загидуллина
Постпродакшен: Илья Линецкий
SKBD.SH PRODUCTION (продакшн)
Исполнительные продюсеры: Настя Коркия, Михаил Романов
Продюсер: Владимир Пискунов
Сервис: Radioaktive Film
Исполнительный продюсер: Дарко Скульский
Продюсер: Катя Галицкая