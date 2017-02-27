РА Восход запустил новую рекламную кампанию для бренда Акку-Чек



Скриншот видеоролика

Рекламное агентство «Восход» вместе с Акку-Чек и SKBD.SH Production запустили проект о жизни с диабетом. Авторы рекламного ролика хотели показать, что и с таким сложным диагнозом можно продолжать жить, верить в себя и заниматься любимым делом. Актеры, режиссер и вся съемочная группа – около 80 человек – также столкнулись с диабетом в своей жизни. Своим примером они должны вселять надежду в других пациентов.

По оценкам экспертов диабет есть у 7% населения России. Некоторые пациенты получают диагноз еще в детстве, но большинство сталкивается с диабетом во взрослом возрасте. Есть те, кто смирился с болезнью, не следует рекомендациям врача, а значит – отказался сражаться за жизнь. В новой рекламной кампании бренд глюкометров Акку-Чек решил «помочь людям с диабетом во всем мире меньше думать о своем заболевании».

Особенность проекта Акку-Чек и РА «Восход» в том, что все члены съемочной группы, актеры первого и второго плана – люди, живущие с диагнозом «диабет», а также те, кто заботятся о близких с диабетом. За кулисами некоторые из героев рассказали свои истории. Эти интервью можно посмотреть на сайте проекта.

«До сих пор реклама глюкометров в России фокусировалась на продукте и его функциях, забывая о главном – о людях с диабетом. Цель этой кампании – поддержать и вдохновить тех, кто столкнулся с заболеванием, показав истории реальных людей, которые действительно понимают, что значит «жить с диабетом», - рассказывают в компании.

В центре рекламной кампании - ролик, герои которого рассказывают о надежде и вере в себя. Герои не страдают диабетом, а продолжают жить – танцуют, рисуют, занимаются спортом. Делают то, что любят.

Состав творческой группы

Рош Диабетес Кеа Рус (Акку-Чек) (клиент)

Руководитель отдела маркетинга: Мария Молчанова

Руководитель группы маркетинговых коммуникаций: Марина Груздова

РА «Восход» (креатив)

Креативный директор: Андрей Губайдуллин

Копирайтеры: Антон Рожин, Дарья Овечкина

Digital креативный директор: Дмитрий Маслаков

Digital арт-директор: Анна Маслякова

Техлид: Валерий Захаров

Веб-дизайнер: Лилия Загидуллина

Постпродакшен: Илья Линецкий

SKBD.SH PRODUCTION (продакшн)

Исполнительные продюсеры: Настя Коркия, Михаил Романов

Продюсер: Владимир Пискунов

Сервис: Radioaktive Film

Исполнительный продюсер: Дарко Скульский

Продюсер: Катя Галицкая