Компания утверждает, что в рекламный ролик «Бургер Кинга» был вмонтирован кадр с мошонкой



Скриншот ролика "Бургер Кинга"

«Бургер Кинг» подал в суд на EBA Media Agency за вмонтирование кадра с мошонкой. Компания утверждает, что в ролик, созданный для внутреннего использования, был вмонтирован кадр с мошонкой, а затем этот ролик кто-то выложил в интернет. По словам пресс-директора «Бургер Кинга», компания не имеет к этому никакого отношения.

Новый рекламный ролик Burger King появился в сети 2 февраля. По сюжету за столом сидит Дмитрий Медовый, генеральный директор «Бургер Кинг Россия», и люди, похожие на Рональда Макдональда и полковника Сандерса. Они обсуждают, почему курица в Бургер Кинге такая вкусная. Медовый говорит: «Потому что у наших куриц яйца круче». А клоун спрашивает: «А можно потрогать?».

В интервью телеканалу «Россия 24» пресс-директор «Бургер Кинга» Иван Шестаков сообщил, что видео не должно было попасть в интернет:

«Речь идет о видео, изначально созданном для внутреннего использования в компании. Затем это видео непонятным для нас образом попало в интернет, причем в измененном виде. В наш ролик был добавлен похабный кадр, по-другому не назовешь, и непонятно кем выложен в YouTube. Мы считаем, что этот человек (или люди) нанесли ущерб нашей компании, мы намерены его найти и привлечь к ответственности».

При просмотре заметно, что в ролике у генерального директора «Бургер Кинга» рубашка синего цвета, а в кадре с куриной мошонкой – белого. По мнению пресс-службы компании, это говорит о видеомонтаже.

Оригинальный ролик

Ролик с якобы вмонтированным кадром

«О компании распространены не соответствующие действительности сведения, порочащие ее деловую репутацию и наносящие ущерб ее взаимоотношениям с партнерами. В результате действий ответчика наступили последствия, неблагоприятные для нашей организации. Представителем клоунского сообщества был подано исковое заявление в суд в отношении компании», – говорится в сообщении пресс-службы.

«Бургер Кинг» попросил взыскать с ответчика 1 000 000 рублей.

Агентство, которое якобы вмонтировало кадр в ролик «Бургер Кинга», написало об этом в своей странице на фейсбуке. При этом на рекламном рынке о деятельности агентства ничего не известно, а страница в фейсбуке у EBA Media Agency появилась только 1 февраля, за день до публикации скандальной рекламы.

Из 5 записей, которые уже вышли в паблике агентства, две посвящены «Бургер Кингу».

На сайте говорится, что агентство занимается созданием вирусных видео. Однако примеров работ не приводится.

При этом информация о самом иске на сайте Арбитражного суда Москвы есть.