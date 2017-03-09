Новый вирусный ролик раскрывает тему проверенного жилья

В 2015 году ЦИАН – лидер онлайн недвижимости – впервые объявил о своём новом позиционировании: “Проверенное жильё находится на ЦИАН”.

За чистотой базы объявлений ЦИАН регулярно следит команда модераторов. Но как далеко модераторы готовы зайти в своей работе? До сих пор компания еще ни разу не высказывалась на эту тему. Откровенный и ироничный ролик, размещенный на Youtube 6 марта, стал неожиданным признанием.

По сюжету два модератора ЦИАН проникают в квартиру, которая выставлена хозяевами в разделе аренды на сайте CIAN.RUи лично проверяют все характеристики жилья. Но, чересчур увлекшись проверкой, герои чуть не попадаются вернувшимся с дачи хозяевам и еле успевают замести следы своего пребывания в квартире. История заканчивается хэппи эндом: объявление проходит проверку модератора на соответствие действительности.

«Нашей задачей было создать в истории напряжение, которое заставит зрителя досмотреть ролик от начала и до конца, потому что сейчас сложно кого-то по-настоящему удивить новым видео», - комментирует Мигель Иванов(MIGUELIVANOV.com). «Второй нашей задачей было связать комедийный лейтмотив и тему недвижимости, - добавляет Дарья Шерстобитова (MIGUELIVANOV.com). – Поэтому в итоге интимные моменты в сценарии оказались тесно связанными с проверкой конкретных характеристик квартиры, которые можно найти в фильтрах сайта и мобильного приложения ЦИАН. Герои отмечают наличие в квартире мебели, бытовой техники, ванны, системы «умный дом», лифта; проверяют метраж на соответствие плану БТИ».

«В целом, я очень доволен результатом, - комментирует ролик Максим Михайлов, Директор по маркетингу ЦИАН. – В ситуации, когда в малом хронометраже на ТВ мы, по сути, только информируем аудиторию о своих преимуществах, некоторый эмоциональный пробел нашего взаимодействия с потребителем могут заполнить только подобные видео вирусного характера. И в этом ролике есть всё, что мы хотели бы донести до аудитории на эмоциональном уровне: позитив, динамика, очарование молодости, смелость, целеустремленность, готовность идти до конца. Самоирония также позволяет бренду звучать более интеллектуально».

ЦИАН

Директор по маркетингу - Максим Михайлов

MIGUELIVANOV.com

Креативные директора – Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова

Sheriff Film Company

Режиссёры – Nic&Sune

Продюсер – Eivind Saether

Автор слогана и идеи

Кинокомпания “Эталон Фильм”, Мигель Иванов, Дарья Шерстобитова