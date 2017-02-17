Иллюстрации предоставлены пресс-службой
В рамках креативной платформы «Feed the good» («Тем, кто делает нас лучше») агентство BBDO Moscow представило новый проект. Известный режиссер Валерия Германика сняла для бренда Pedigree компании MARS Petcare семь историй о самых преданных друзьях человека – собаках. «Фильм о любви, снятый собаками» - короткометражный фильм, операторами в котором стали сами питомцы.
Агентство BBDO Moscow не в первый раз доказывает, что собаки - уникальные животные, по-настоящему преданные и открытые. Предыдущий проект в рамках сотрудничества с MARS Petcare, «Солнце для лучшего друга», взял множество призов на главных рекламных фестивалях, включая серебряного Каннского льва. Продолжая разговор о собаках, креативщики представили новый проект – «Фильм о любви, снятый собаками».
Авторы хотели показать безграничную любовь и ласку животных в семи трогательных историях взаимоотношений хозяев и их питомцев. Дети и шахтеры, молодежь и старики – все герои, кем бы они ни были, искренне любят своих собак. Режиссером фильмы команда проекта выбрала Валерию Германику. Она и сама тесно связана с собаками: по первому образованию Валерия кинолог и селекционер-зоотехник.
Алексей Федоров, креативный директор BBDO Moscow
Когда мы придумали проект «Фильм о любви, снятый собаками», возник вопрос — а кто будет режиссером? Мы сразу же начали перебирать всех мастеров, у которых стилистика съемки похожа на ту, в которой будет исполнен наш фильм. Мы единогласно пришли к тому, что идеальным вариантом для нас станет Валерия Германика.
?Каким-то чудом оказалось, что Валерия не только режиссер кино, но и дипломированный кинолог и собаки — это её вторая стихия. В течение всего проекта было невероятно интересно наблюдать, как быстро она находит взаимопонимание с ними и как послушно собаки исполняют все её команды.
Мария Сучкова, старший бренд-менеджер PEDIGREE, Mars Petcare
Сейчас нам посчастливилось сотрудничать с талантливой Валерией Германикой. Наш совместный «Фильм о любви, снятый собаками» наглядно показывает, какую важную роль собаки играют в жизни почти каждого из нас, делая этот мир лучше. Даже если у вас нет своей собаки, наверняка вы радуетесь питомцам своих друзей и просто пробегающим мимо вас на улице животным с озорными и добрыми глазами. Это фильм о любви, дружбе, помощи и радости. Мы уверены, что каждому будет близка хотя бы одна из семи трогательных историй, так здорово рассказанных Валерией.
Премьера фильма состоялась на закрытом показе, гостями которого стали звезды российского шоу-бизнеса. Первыми фильм увидели Ирина Безрукова, Анастасия Задорожная, Митя Фомин, Кирилл Сафонов, Агния Кузнецова, Анастасия Макеева и другие знаменитости. На показ они пришли вместе со своими любимыми собаками.
Состав творческой группы:
PETCARE MARS RUSSIA (клиент)
Портфолио директор, Mars Petcare — Ольга Кострова
Старший бренд менеджер PEDIGREE, Mars Petcare — Мария Сучкова
Digital менеджер, Mars Petcare — Наталия Михайлова
BBDO MOSCOW (креатив)
Управляющий директор — Наталья Цыганова
Креативный директор — Алексей Федоров
Старший копирайтер — Наталия Сытник
Старший копирайтер — Андрей Ярынич
Старший арт-директор — Наталия Павлова
Руководитель отдела ТВ производства — Борис Анисонян
Старший продюсер — Яна Агеева
Руководитель отдела ТВ студии — Кирилл Кулыгин
Старший менеджер ТВ студии — Андрей Белов
Менеджер ТВ студии — Александр Киреев
Руководитель группы по работе с клиентами — Анастасия Дубровская
Супервайзер по работе с клиентами — Анастасия Бабученко
ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СТУДИЯ МЕТРАНОМ/МЕТРАФИЛЬМС»
Автор сценария и режиссер — Валерия Германика
Второй режиссер — Ольга Сафронова
Оператор-постановщик — Сева Каптур
Генеральный продюсер — Артем Васильев
Исполнительный продюсер — Мария Барсукова
Художник-постановщик — Ася Давыдова
Директор производства — Светлана Самойлова
Кастинг — Оксана Солодка
Композитор — Андрей Климинов
MINT PR & SM Agency (BBDO GROUP)
Генеральный директор — Вячеслав Тихомиров
Директор по работе с клиентами — Анастасия Погорелова
Старший руководитель проектов — Мария Кириенко
Руководитель проектов в социальных медиа — Анна Петухова