Проект реализовала команда BBDO Moscow вместе с режиссером Валерией Германикой



Иллюстрации предоставлены пресс-службой

В рамках креативной платформы «Feed the good» («Тем, кто делает нас лучше») агентство BBDO Moscow представило новый проект. Известный режиссер Валерия Германика сняла для бренда Pedigree компании MARS Petcare семь историй о самых преданных друзьях человека – собаках. «Фильм о любви, снятый собаками» - короткометражный фильм, операторами в котором стали сами питомцы.

Агентство BBDO Moscow не в первый раз доказывает, что собаки - уникальные животные, по-настоящему преданные и открытые. Предыдущий проект в рамках сотрудничества с MARS Petcare, «Солнце для лучшего друга», взял множество призов на главных рекламных фестивалях, включая серебряного Каннского льва. Продолжая разговор о собаках, креативщики представили новый проект – «Фильм о любви, снятый собаками».

Авторы хотели показать безграничную любовь и ласку животных в семи трогательных историях взаимоотношений хозяев и их питомцев. Дети и шахтеры, молодежь и старики – все герои, кем бы они ни были, искренне любят своих собак. Режиссером фильмы команда проекта выбрала Валерию Германику. Она и сама тесно связана с собаками: по первому образованию Валерия кинолог и селекционер-зоотехник.

Алексей Федоров, креативный директор BBDO Moscow



Когда мы придумали проект «Фильм о любви, снятый собаками», возник вопрос — а кто будет режиссером? Мы сразу же начали перебирать всех мастеров, у которых стилистика съемки похожа на ту, в которой будет исполнен наш фильм. Мы единогласно пришли к тому, что идеальным вариантом для нас станет Валерия Германика.



?Каким-то чудом оказалось, что Валерия не только режиссер кино, но и дипломированный кинолог и собаки — это её вторая стихия. В течение всего проекта было невероятно интересно наблюдать, как быстро она находит взаимопонимание с ними и как послушно собаки исполняют все её команды.



Мария Сучкова, старший бренд-менеджер PEDIGREE, Mars Petcare



Сейчас нам посчастливилось сотрудничать с талантливой Валерией Германикой. Наш совместный «Фильм о любви, снятый собаками» наглядно показывает, какую важную роль собаки играют в жизни почти каждого из нас, делая этот мир лучше. Даже если у вас нет своей собаки, наверняка вы радуетесь питомцам своих друзей и просто пробегающим мимо вас на улице животным с озорными и добрыми глазами. Это фильм о любви, дружбе, помощи и радости. Мы уверены, что каждому будет близка хотя бы одна из семи трогательных историй, так здорово рассказанных Валерией.



Премьера фильма состоялась на закрытом показе, гостями которого стали звезды российского шоу-бизнеса. Первыми фильм увидели Ирина Безрукова, Анастасия Задорожная, Митя Фомин, Кирилл Сафонов, Агния Кузнецова, Анастасия Макеева и другие знаменитости. На показ они пришли вместе со своими любимыми собаками.

Состав творческой группы:

PETCARE MARS RUSSIA (клиент)

Портфолио директор, Mars Petcare — Ольга Кострова

Старший бренд менеджер PEDIGREE, Mars Petcare — Мария Сучкова

Digital менеджер, Mars Petcare — Наталия Михайлова

BBDO MOSCOW (креатив)

Управляющий директор — Наталья Цыганова

Креативный директор — Алексей Федоров

Старший копирайтер — Наталия Сытник

Старший копирайтер — Андрей Ярынич

Старший арт-директор — Наталия Павлова

Руководитель отдела ТВ производства — Борис Анисонян

Старший продюсер — Яна Агеева

Руководитель отдела ТВ студии — Кирилл Кулыгин

Старший менеджер ТВ студии — Андрей Белов

Менеджер ТВ студии — Александр Киреев

Руководитель группы по работе с клиентами — Анастасия Дубровская

Супервайзер по работе с клиентами — Анастасия Бабученко

ПРОДЮСЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «СТУДИЯ МЕТРАНОМ/МЕТРАФИЛЬМС»

Автор сценария и режиссер — Валерия Германика

Второй режиссер — Ольга Сафронова

Оператор-постановщик — Сева Каптур

Генеральный продюсер — Артем Васильев

Исполнительный продюсер — Мария Барсукова

Художник-постановщик — Ася Давыдова

Директор производства — Светлана Самойлова

Кастинг — Оксана Солодка

Композитор — Андрей Климинов

MINT PR & SM Agency (BBDO GROUP)

Генеральный директор — Вячеслав Тихомиров

Директор по работе с клиентами — Анастасия Погорелова

Старший руководитель проектов — Мария Кириенко

Руководитель проектов в социальных медиа — Анна Петухова