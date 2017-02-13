Реклама агентства «Штольцман и Кац» для омского бренда стала хитом YouTube



Скриншот видеоролика

Бодрый музыкальный трек, компания молодых ребят и много-много снега: так выглядит новая реклама «Омского бекона». В рекламном ролике авторы проекты решили рассказать о Сибири и сделали ставку на диджитальные каналы продвижения.

Основная задача рекламной кампании – установить эмоциональную связь бренда «Омский бекон» (группа ПРОДО) с людьми. За креативную концепцию кампании отвечало рекламное агентство «Штольцман и Кац» (MOMO Group). Авторы проекта решили развеять стереотипы о Сибири и снять веселый ролик о молодых сибиряках.

«В этом проекте мы показали, что такое настоящий Сибирский характер. Здесь собрались молодые сибиряки, которые не страшатся мороза. Для них не существует преград. Организовать аквапарк в проруби - легко! Скатать самый большой ком снега - запросто!», - комментируют кампанию в агентстве.

Съемки проходили в 30-градусный мороз. Чтобы камеры и прочее оборудование не замерзло, принесли обогреватели. После того, как обогреватели тоже замерзли, пришлось принести обогреватели для обогревателей. В ролике снялся также музыкант и шоумен Андрей Али.

Креативщики выбрали формат музыкального видео, учитывая предпочтения молодой аудитории. Почти за две недели ролик на YouTube собрал больше 1,6 миллиона просмотров. Кроме того, начались ТВ и радио-эфиры, в рамках кампании собираются задействовать наружную рекламу и промо.

Состав творческой группы:

Клиент: Группа Продо

Директор по маркетингу категории «Мясная гастрономия»: Наталья Яфизова

Групп бренд-менеджер :Борис Столяр

Менеджер по продвижению и маркетингу :Максим Петров

Стратегия: Resonate Strategies

Head of Strategy, Founder: Лариса Плотникова

Креатив: MOMO GROUP

Креативный директор: Антон Суслов

Копирайт: Олеся Мельникова

Музыка: МУЗОФИС

Фото: Таня Руда

Продакшен: Профсоюз

Режиссер: Michal Sablinski

Оператор: Wojtek Zielinski

Продюсер: Антон Андронов

Художник постановщик: Наталия Андронова

Художник по костюмам: Яна Сафиуллина