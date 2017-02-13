Скриншот видеоролика
Бодрый музыкальный трек, компания молодых ребят и много-много снега: так выглядит новая реклама «Омского бекона». В рекламном ролике авторы проекты решили рассказать о Сибири и сделали ставку на диджитальные каналы продвижения.
Основная задача рекламной кампании – установить эмоциональную связь бренда «Омский бекон» (группа ПРОДО) с людьми. За креативную концепцию кампании отвечало рекламное агентство «Штольцман и Кац» (MOMO Group). Авторы проекта решили развеять стереотипы о Сибири и снять веселый ролик о молодых сибиряках.
«В этом проекте мы показали, что такое настоящий Сибирский характер. Здесь собрались молодые сибиряки, которые не страшатся мороза. Для них не существует преград. Организовать аквапарк в проруби - легко! Скатать самый большой ком снега - запросто!», - комментируют кампанию в агентстве.
Съемки проходили в 30-градусный мороз. Чтобы камеры и прочее оборудование не замерзло, принесли обогреватели. После того, как обогреватели тоже замерзли, пришлось принести обогреватели для обогревателей. В ролике снялся также музыкант и шоумен Андрей Али.
Креативщики выбрали формат музыкального видео, учитывая предпочтения молодой аудитории. Почти за две недели ролик на YouTube собрал больше 1,6 миллиона просмотров. Кроме того, начались ТВ и радио-эфиры, в рамках кампании собираются задействовать наружную рекламу и промо.
Состав творческой группы:
Клиент: Группа Продо
Директор по маркетингу категории «Мясная гастрономия»: Наталья Яфизова
Групп бренд-менеджер :Борис Столяр
Менеджер по продвижению и маркетингу :Максим Петров
Стратегия: Resonate Strategies
Head of Strategy, Founder: Лариса Плотникова
Креатив: MOMO GROUP
Креативный директор: Антон Суслов
Копирайт: Олеся Мельникова
Музыка: МУЗОФИС
Фото: Таня Руда
Продакшен: Профсоюз
Режиссер: Michal Sablinski
Оператор: Wojtek Zielinski
Продюсер: Антон Андронов
Художник постановщик: Наталия Андронова
Художник по костюмам: Яна Сафиуллина