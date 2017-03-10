Творческая команда агентства представила серию продуктовых роликов



Скриншот видеоролика

Агентство DDB запустило рекламную кампанию к выходу модели Volkswagen Tiguan на российский рынок. В рамках кампании команда агентства представила серию необычных рекламных роликов. Каждый эпизод посвящен отдельной функции автомобиля: панорамной крыше, багажнику, системе кругового обзора и т.д. Всего вышло 10 коротких видеороликов.

«Мы привыкли, что автомобильные продуктовые видео состоят из однотипных проездов, снятых с разных ракурсов. Крупный план, общий план, перечисление технологий… Нам же не хотелось идти по шаблонному пути. Так появились десять сценариев, каждый из которых был посвящён одной конкретной опции автомобиля», – объяснили авторы кампании.

Кампания готовилась по принципу «Один ролик – одна опция». В каждой серии главный герой – представитель Volkswagen – рассказывает и показывает клиентам о разных опциях автомобиля. Такой подход позволил не просто упомянуть представленные в модели технологии, а наглядно показать, как они работают.

«Мы не хотели просто перечислять новые опции. Ведь технологии так стремительно входят в нашу жизнь, что многие водители просто не успевают понять, зачем эти технологии нужны и как ими пользоваться. Мы хотели максимально понятно показать, чем может быть полезна водителю та или иная опция: как помогают ассистенты помощи водителю, зачем нужна система кругового обзора, как работает парковочный автопилот или ассистент движения в пробке. Учитывая растущее с каждым годом потребление онлайн-видео, мы решили сделать отдельные продуктовые ролики специально для интернет-аудитор ии», – прокомментировал и кампанию представители Volkswagen.

Съёмки проходили в Сочи и его окрестностях. Погода была непредсказуема: если для одного ролика пришлось использовать искусственный снег, то для другого – за час полностью переписывать сценарий из-за настоящей вьюги.

Состав творческой группы

Volkswagen Russia (клиент)

Юрий Самойленко – Руководитель отдела маркетинга

Алёна Крылова – Руководитель группы по коммуникации

Софья Проскурякова – Менеджер по рекламе

Денис Наумов – Менеджер по продукту и ценообразованию

DDB Russia (креатив)

Дим Муратов

Елизавета Загвоздкина

Анастасия Ким

Дарья Померанцева

Вадим Сесюнин

Никита Коротнев

Заур Фардзинов

Арсен Токаев

Михаил Глебов

Ася Григорян

FIlmService (продакшн)

Екатерина Гетта – Продюсер

Daniel Azancot – Режиссер

Nestor Calvo Pichardo – Оператор