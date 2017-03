Сеть ресторанов Yes Pizza запустила новую рекламную кампанию



Скриншот видеоролика

Вчера в сети вышел ролик о мальчике, который собирает в пиццерии недоеденные корочки от пиццы. История о доброте и щедрости, рассказанная в фильме, не оставила зрителей равнодушными. Sostav поговорил с агентством Red Pepper Film и владельцем пиццерии Yes Pizza Георгием Гаспаряном, чтобы узнать детали новой рекламной кампании.

Сотрудничество пиццерии и агентства началось еще два года назад. Сначала творческая команда работала над ребрендингом компании и представила новую коммуникационную стратегию «Да, мы просто готовим пиццу». Как вспоминает Георгий Гаспарян, владелец пиццерии, на первой встрече Данил Голованов заметил, что сети не нужен ребрендинг – все и так работает хорошо. «Вот после этих слов мы начали работать. Постоянно улучшать – моя слабость», - рассказал Гаспарян.

Георгий Гаспарян, владелец сети пиццерий Yes Pizza

Агентство мы нашли по рекомендациям. И мне очень понравилось, что они из Екатеринбурга. Я был уверен, что такую большую работу должны делать ребята из регионов, т.к. их мы сможем увлечь нашим проектом и амбициями.



История нашего сотрудничества началась не с фильма. Пару лет назад мы затеяли серьезный ребрендинг нашей компании. Ребята придумали несколько слоганов. Все они связаны по смыслу и начинаются с «Да, …». Главный слоган: «Да, мы просто готовим пиццу!»





И тех пор мы с Данилом стали друзьями. Он позитивный парень, и у него отличная интуиция. После завершения проекта мы не прекратили общение, и как-то он мне написал: «Давай снимем фильм?» Мы встретились и быстро обо всем договорились. Все произошло очень быстро и спонтанно, мы даже не успели заключить договор. Мы доверяем друг другу!

Логотип, разработанный командой Red Pepper Film, а также примеры слоганов



Фильм «Корочки» стал первым совместным проектом в рамках новой стратегии. В будущем выйдут и другие фильмы-истории. Съемки проходили в Москве и Калуге (флагманском ресторане Yes Pizza). Режиссером ролика выступил креативный директор Red Pepper Иван Соснин, в главной роли снялся актер сериалов и кино Егор Сальников.

Герой ролика – мальчик, собирающий недоеденные корочки в пиццерии, и парень, раздающий флаеры в смешном костюме пиццы. В итоге он решает угостить юного посетителя и покупает ему целую пиццу.

Данил Голованов, сооснователь и креативный директор агентства Red Pepper Film

Сеть Yes Pizza родом из Калуги и на сегодняшний день представлена в Москве, Самаре, Туле, Петрозаводске, Астрахани, Липецке и Твери. В планах - активная экспансия в другие города России. Поэтому перед нами стояла задача создания универсальной истории, понятной жителю любого города страны, вне зависимости от его пола, возраста и достатка.



Волшебная музыка - это песня очень интересного музыканта из Петербурга и нашего друга Антона Малинена. Съемки проходили в течение двух дней. А финальный пэкшот из-за отсутствия голубей в Москве мы доснимали в Екатеринбурге.



Кампания Yes Pizza призывает людей к очевидным вещам - видеть больше позитива вокруг и совершать добрые и приятные поступки, ежедневно, на своем примере делая этот мир чуть лучше. В рамках поддержки ролика в заведениях Yes Pizza стартует акция с отложенным слайсом пиццы (по аналогии с отложенным кофе), который можно оставить для любого человека, нуждающегося в нем чуть больше, чем ты.

Состав творческой группы

Клиент: Yes Pizza

Creative & Production: Red Pepper