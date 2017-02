Спортивный бренд запустил мощную рекламу, которая подвергает сомнению устаревший взгляд на женщин



Спортивный бренд Nike и креативное агентство Wieden+Kennedy Amsterdam вновь удивляют российских фанатов бренда пронзительной рекламной кампанией - «Сделана из…» - которая должна доказать, что возможности женщин небезграничны – надо только поверить в себя. Sostav поговорил с представителями бренда и узнал подробности новой рекламной кампании.

Nike известен своими мощными рекламными кампаниями, которые приводят в восторг как рекламное сообщество, так и фанатов бренда. Чего стоит нашумевшая «Better For It» («Я только лучше»), выпущенная спортивным брендом и агентством W+K Amsterdam в 2015 году. В основу проекта легла теория Билла Бауэрмана (Bill Bowerman), одного из основателей Nike, которая гласит: «Если у тебя есть тело – ты уже атлет». Звездные герои кампании на собственном примере призваны приобщить девушек со всего мира к здоровому образу жизни и сделать их уверенными в себе.

Примечательно, что локальная адаптация глобальной рекламной кампании Nike в России превзошла уровень оригинала и покорила мировое рекламное сообщество. Спортивный бренд вновь обратился к российским женщинам, чтобы вдохновить их успехами известных спортсменок, которые опровергают устаревшие стереотипы и призывают верить в себя.

«В России девушки часто сталкиваются с противоречиями между стереотипным общественным мнением и их собственными желаниями, что приводит к недостаточной самооценке и уверенности в себе», - пишут представители Nike.

Ключевым элементом кампании стал двухминутный видеоролик. Реклама начинается с известной детской песни «Из чего же сделаны наши девчонки». Главная героиня, маленькая девочка, начинает исполнять эту песню на сцене, рассказывая, что девочки сделаны из «цветочков, шоколадок и мармеладок». Но когда в кадре появляются российские атлеты, слова песни меняются. Вместо цветочков и мармеладок появляются «достижения, достоинство, независимость, свобода». Каждая девушка может показать миру, из чего она сделана на самом деле, уверены в Nike.

В съемках фильма приняли участие: Аделина Сотникова – первая и единственная в истории советского и российского спорта олимпийская чемпионка в женском одиночном фигурном катании; Анастасия Янькова – чемпионка России по тайскому боксу и борец ММА без единого поражения; Ольга Кураева – балерина и преподаватель детской школы танцев; Ирина Горбачева – российская актриса, обладательница театральной премии «Золотая маска»; Катя Шенгелия – скейтбордистка и первый российский атлет, приглашенный на самые престижные всемирные соревнования в экстремальных видах спорта X-Games; Кристина Сивкова – обладательница рекорда России среди девушек до 18 лет в беге на дистанции 60 и 100 метров; Анастасия Котельникова – тренер Nike+ Training Club; Ксения Лазарева – защитник ФК «Чертаново».

Аделина Сотникова, 20 лет, Олимпийская чемпионка по фигурному катанию



Аделина Сотникова стала причиной гордости целой страны. В 17 лет она выиграла олимпийское золото в женском фигурном катании – первое за всю историю советского и российского спорта. Тогда она доказала, что для нее нет преград и чужих предрассудков: весь мир считал, что для России эта дисциплина заколдована.



Аделина – та, кто меняет правила и для кого меняют правила. Благодаря своему таланту, усердию и характеру она была допущена до взрослого чемпионата России в 12 лет, хотя прежде атлеты принимали там участие только начиная с 14 лет. Чужое мнение или чужие правила никогда ее не останавливали. «Если поддаешься стереотипам, становишься слабым. Твоя сила – в твоем теле и в твоей голове».



Ольга Кураева, 23 года, балерина



Для выпускницы Академии хореографии при Большом театре у Ольги Кураевой во многом необычный путь. Ее нестандартную фигуру педагоги превратили в комплексы, поэтому к окончанию учебы желание танцевать у девушки пропало и она ушла из профессии. «В какой-то момент я почувствовала, как сильно мне не хватает балета, и поняла, что бросила любимое дело из-за чьих-то глупых слов и субъективного мнения». Ольга снова вернулась к танцам, чтобы обучать других и на своем примере доказать, что нет минусов, зато есть особенности, развивая которые можно достичь большего. Красота и сила вне рамок и шаблонов, главное – слушать себя.



Анастасия Янькова, 25 лет, чемпионка России по тайскому боксу, боец Bellator MMA



Анастасия Янькова – чемпионка России по тайскому боксу и борец ММА. В профессиональной карьере Насти не было ни одного поражения, а в единоборства ее привело еще детское стремление бороться с несправедливостью. С тех пор желание практически не изменилось, только если раньше Насте хотелось защищать котов, то сегодня – показать миру, что девушки способны на все. Быть женственными и держать удар, в буквальном смысле. За победами на рингах, длинными волосами и голубыми глазами – ссадины, ушибы, переломы и четкое ощущение свободы. Анастасия удивляется, почему люди до сих пор продолжают делить спорт на «женский» и «мужской», и каждый день показывает свою силу, опровергая эти стереотипы в спаррингах.



Ирина Горбачева, 28 лет, актриса



Ирина Горбачева, лауреат престижной театральной премии «Золотая маска». Пока большинство демонстрирует свою жизнь с одного ракурса, Ира не боится показаться смешной двум миллионам человек, подписанным на нее в Instagram. Быть серьезным гораздо легче, чем уметь относиться к себе с юмором. Она нисколько не смущена тем фактом, что стала популярна при помощи социальных сетей.



«Круто, что, посмотрев на меня в Instagram, люди начинают интересоваться, чем я занимаюсь в жизни, покупают билет в театр». Ира верит, что общественные шаблоны появляются от страха неизвестности: «Мы боимся пробовать новое, не зная, чего ждать от общества. Нет смысла думать об этом, пока ты молод. Нужно учиться, все время искать себя и не бояться быть собой».



Катя Шенгелия, 25 лет, скейтбордистка, первый российский атлет на X Games



Катя Шенгелия – единственная профессиональная скейтбордистка в России, катающаяся наравне с парнями и выступающая на международном уровне. Высокую планку Катя ставила себе с детства: вместе с братом и его друзьями она прыгала сальто с гаражей и хотела быть в этом лучше, чем мальчишки. Кататься на скейте Катя тоже училась среди парней и всегда была с ними на равных.



У Кати никогда не было тренера, но она катается на профессиональном уровне, которого достигла сама благодаря своей храбрости и упорству: «У скейтбордиста желание побороть страх должно быть сильнее самого страха». Это самое желание и привело ее на Всемирные экстремальные игры X Games, где она стала первым атлетом, представляющим Россию. Катя настолько целеустремленная, что, несмотря на свой небольшой рост, выиграла первенство Москвы по баскетболу, будучи к тому же капитаном команды.



Кристина Сивкова ,19 лет, легкоатлет (спринт)



Кристина – обладательница рекордов России на дистанциях 60 и 100 метров среди девушек до 18 лет. Для Кристины удивительно, что многие люди считают бег на длинные дистанции более сложным, чем на короткие. В спринте все может решить миллисекунда, за которой стоят годы тяжелых тренировок и полной самоотдачи. В столь юном возрасте Кристина уже осознала нечто очень важное – не стоит смотреть на других. Иногда даже в буквальном смысле. «На первом чемпионате мира я поняла одну важную вещь: нужно концентрироваться только на себе, не смотреть по сторонам. Есть только я и дистанция. Нет чужих взглядов и чужих мнений».



Анастасия Котельникова, 27 лет, тренер Nike+ Training Club



Тренер Nike+ Trаining Club Анастасия Котельникова начала свой спортивный путь, как и многие девушки, с целью исправить недостатки фигуры. Все больше и больше времени проводя в спортивном зале, Настя поняла, что теперь ее вдохновляет желание сделать лучше других. Она стала примером не только для девушек, но и для парней, наравне с которыми занимается многофункциональным многоборьем и тяжелой атлетикой.

Ксения Лазарева, 24 года, футболистка ЖФК "Чертаново"



Ксения Лазарева – хрупкая девушка, которая добилась успеха в традиционно мужском и самом популярном в России виде спорта – футболе. Не побоялась скепсиса, стереотипов, травм и вечных хвостиков на голове, а с раннего детства шла к своей цели. Ксюша может показаться хрупкой или слишком женственной для футбола, и это мотивировало ее еще усерднее тренироваться и оттачивать технику. Скорость – вот то, что позволяет ей оставлять более мускулистых футболисток и даже футболистов позади и добиваться успеха. «Кто скажет, что футбол – это спорт для парней, когда ты легко обыгрываешь их на поле?»



