Скриншот видеоролика
Бренд «Клинский» (Группа «Продо») представил новую рекламную кампанию, авторами которого стало шведское агентство Forsman & Bodenfors, известное по легендарной рекламе с Ван Даммом для Volvo Trucks. Творческая команда представила «звездный» рекламный ролик «Жизнь на твой вкус». Вечерняя прогулка по пляжу превращается для героев в волшебный звездный фейерверк.
Бренд «Клинский» вместе с агентством Forsman & Bodenfors и с российским стратегическим агентством Resonate Strategies представил сказочный ролик о звездах и море. Для шведской креативной команды Forsman & Bodenfors это первый опыт сотрудничества с российской компанией.
«Мы хотели создать новую и уникальную историю, которая будет выделяться на фоне традиционных рекламных сообщений, используемых производителями мясной продукции. Нужна была смелость для того, чтобы начать двигаться в этом направлении», - рассказал Грегер Андерссон, директор по работе с клиентами Forsman & Bodenfors, отвечающий за бренд «Клинский».
Агентство разработало для бренда новую концепцию – «Жизнь на твой вкус». «Звездный» ролик стал первой главой рекламной кампании. Кроме запуска роликов, бренд также планирует работать с аудиторией в интернете. Герои рекламного видео – молодая девушка и ее спутник – гуляют по вечернему пляжу. Они замечают ракетки для бадминтона и решают немного поиграть. Но они случайно задевают звезду на небе, и игра становится волшебной. В конце ролика герои наблюдают фейеверк из звед. Авторы проекта рассказывают, что хотели обратиться этим роликом к своей целевой аудитории - активным москвичкам.
«Мы восхищаемся жизненной силой москвичек, мастерски жонглирующих семейными делами, воспитанием и интересами детей, любовью, работой, друзьями, спортом, уходом за собой и многими другими занятиями. «Клинский» не хочет оказывать на них никакого дополнительного давления. Для этого есть много других брендов. Мы же хотели бы поддержать их аппетит к жизни», - рассказывает о концепции Лариса Плотникова, стратег, основатель ResonateStrategies.
«Эта кампания посвящена истинному характеру москвичек. Даже несмотря на то, что жизнь порой бывает тяжёлой, москвички никогда не утратят вкуса к жизни. Вокруг так много простых и прекрасных вещей, и мы создали этот ролик для того, чтобы поддержать наших потребителей в их стремлении замечать их и наслаждаться ими», - говорит Наталья Яфизова, директор по маркетингу категории Мясная гастрономия Группы Продо.
Состав творческой группы
«Клинский» (компания Продо менеджмент, Россия) (клиент)
Наталья Яфизова, директор по маркетингу
Таисия Морозова, групп бренд-менеджер
Resonate Strategies (Россия) (стратегия)
Лариса Плотникова, стратег, основатель
Forsman & Bodenfors (Швеция) (креатив)
Арт-директор: Карин Джейкобссон
Копирайтер: Йонас Энгхаге
Директор по работе с клиентами: Грегер Андерссон
Менеджер по работе с клиентами: Мартин Йоханссон Веттер
Дизайнер: Кристофер Эк
Продюсер агентства: Лена Селлман
Стратег: Агустин Сориано
PR-стратег: Бьярн Дарвалл
ACNE (продашкн)
Исполнительный продюсер: Олле Линдгрен
Продюсер: Калле Веттре
Звуковой дизайн: Фредрик Йонсатер
Режиссер / Главный оператор: Андерс Йеденфорс
Монтаж: Хеннинг Марк
(онлайн и VFX): Swiss (пост-продакшн)
Пост-супервайзер: Пабло Фернандез
Пост-продюсер: Эмма Розаз-Хотт
Контроль качества: Жульен Алари
Музыка: Филип Экстрём