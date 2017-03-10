Шведское агентство Forsman & Bodenfors впервые сотрудничает с российской компанией



Скриншот видеоролика

Бренд «Клинский» (Группа «Продо») представил новую рекламную кампанию, авторами которого стало шведское агентство Forsman & Bodenfors, известное по легендарной рекламе с Ван Даммом для Volvo Trucks. Творческая команда представила «звездный» рекламный ролик «Жизнь на твой вкус». Вечерняя прогулка по пляжу превращается для героев в волшебный звездный фейерверк.

Бренд «Клинский» вместе с агентством Forsman & Bodenfors и с российским стратегическим агентством Resonate Strategies представил сказочный ролик о звездах и море. Для шведской креативной команды Forsman & Bodenfors это первый опыт сотрудничества с российской компанией.

«Мы хотели создать новую и уникальную историю, которая будет выделяться на фоне традиционных рекламных сообщений, используемых производителями мясной продукции. Нужна была смелость для того, чтобы начать двигаться в этом направлении», - рассказал Грегер Андерссон, директор по работе с клиентами Forsman & Bodenfors, отвечающий за бренд «Клинский».

Агентство разработало для бренда новую концепцию – «Жизнь на твой вкус». «Звездный» ролик стал первой главой рекламной кампании. Кроме запуска роликов, бренд также планирует работать с аудиторией в интернете. Герои рекламного видео – молодая девушка и ее спутник – гуляют по вечернему пляжу. Они замечают ракетки для бадминтона и решают немного поиграть. Но они случайно задевают звезду на небе, и игра становится волшебной. В конце ролика герои наблюдают фейеверк из звед. Авторы проекта рассказывают, что хотели обратиться этим роликом к своей целевой аудитории - активным москвичкам.

«Мы восхищаемся жизненной силой москвичек, мастерски жонглирующих семейными делами, воспитанием и интересами детей, любовью, работой, друзьями, спортом, уходом за собой и многими другими занятиями. «Клинский» не хочет оказывать на них никакого дополнительного давления. Для этого есть много других брендов. Мы же хотели бы поддержать их аппетит к жизни», - рассказывает о концепции Лариса Плотникова, стратег, основатель ResonateStrategies.

«Эта кампания посвящена истинному характеру москвичек. Даже несмотря на то, что жизнь порой бывает тяжёлой, москвички никогда не утратят вкуса к жизни. Вокруг так много простых и прекрасных вещей, и мы создали этот ролик для того, чтобы поддержать наших потребителей в их стремлении замечать их и наслаждаться ими», - говорит Наталья Яфизова, директор по маркетингу категории Мясная гастрономия Группы Продо.

Состав творческой группы

«Клинский» (компания Продо менеджмент, Россия) (клиент)

Наталья Яфизова, директор по маркетингу

Таисия Морозова, групп бренд-менеджер

Resonate Strategies (Россия) (стратегия)

Лариса Плотникова, стратег, основатель

Forsman & Bodenfors (Швеция) (креатив)

Арт-директор: Карин Джейкобссон

Копирайтер: Йонас Энгхаге

Директор по работе с клиентами: Грегер Андерссон

Менеджер по работе с клиентами: Мартин Йоханссон Веттер

Дизайнер: Кристофер Эк

Продюсер агентства: Лена Селлман

Стратег: Агустин Сориано

PR-стратег: Бьярн Дарвалл

ACNE (продашкн)

Исполнительный продюсер: Олле Линдгрен

Продюсер: Калле Веттре

Звуковой дизайн: Фредрик Йонсатер

Режиссер / Главный оператор: Андерс Йеденфорс

Монтаж: Хеннинг Марк

(онлайн и VFX): Swiss (пост-продакшн)

Пост-супервайзер: Пабло Фернандез

Пост-продюсер: Эмма Розаз-Хотт

Контроль качества: Жульен Алари

Музыка: Филип Экстрём