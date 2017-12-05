Ключевые запуски, реструктуризации и другие изменения в крупнейших медиакомпаниях России



Иллюстрация Depositphotos

В 2017 году на российском медиарынке не было сделок, сравнимых по масштабу с созданием в 2016 году мегапродавца телерекламы, Национального рекламного альянса, взявшего под контроль 95% российского рынка телевизионной рекламы. Медиакомпании, как и рекламные группы, сосредоточились на улучшении своих продуктов и структурных изменениях. Российский кинобизнес, несомненно, вышел на новый уровень в этом году – отечественные кинокартины приобрели огромную популярность.

«Газпром-Медиа» вывел российский контент в массы

В этом году большие перемены произошли на телеканале ТНТ. Вслед за сменой генерального продюсера (место Александра Дулерайна занял Вячеслав Дусмухаметов) было объявлено об изменении контентной политики.

Несколько лет телеканал экспериментировал с жанрами и стал выдавать в телеэфир не только ситкомы и юмор, но и серьезные проекты (фантастический сериал «Моими глазами», мистический сериал «Чернобыль.Зона отчуждения» и др). От такого контента решили отказаться в пользу проверенных форматов. «Наша политика и стратегия – делать лучший в стране развлекательный контент, который будет пользоваться популярностью в любой среде – в телевизоре, интернете, где угодно», – говорил Sostav.ru Вячеслав Дусмухаметов.

При сокращении с 2015 года телевизионной аудитории ТНТ рейтинг канала в интернете не снижался. Чтобы монетизировать интернет-аудиторию по телевизионной модели, ТНТ первым из каналов в этом году начал продавать рекламу по системе Big TV, которая учитывает интернет-просмотры телеконтента в течение семи дней в телевизионных рейтингах. В 2018 году другие каналы «Газпром-Медиа» также начнут рекламные продажи по Big TV.

Под конец года ТНТ решился на еще одно важное изменение в контенте и заменил зарубежное кино в прайм-тайм на российские телепроекты. «Импортозамещение» оправдало себя: доля развлекательных проектов собственного производства превзошла показатели закупаемого контента, сообщил ТНТ. По данным Mediascope, средняя доля канала в слоте с понедельника по четверг с 21.00 до 22.00, среди зрителей России от 14 до 44 лет, составляет 12,4%, тогда как ближайший конкурент отстает более чем на два пункта.

«В выходные 95% времени вещания ТНТ также займут российские программы. В дальнейшем телеканал планирует заполнить весь выходной эфир только национальным телеконтентом», – сообщили Sostav.ru в пресс-службе «Газпром-Медиа».

Сериал «Гоголь.Начало», спродюсированный генеральным директором «ТВ-3» Валерием Федоровичем, стал первым российским сериалом, вышедшим в коммерческий прокат. Сериал установил несколько кассовых рекордов и вошел в тройку самых успешных проектов 2017 года. Эпический блокбастер «Легенда о Коловрате» производства «Киностудии КИТ», который вышел на экраны в конце ноября, уже выбился в лидеры российского проката.

Ряд компаний «Газпром-Медиа» заключили большие контракты на продажу и дистрибуцию собственного контента на международный рынок, а также совместное производство с иностранными студиями. Например, у НТВ была сделка на дистрибуцию за рубеж трех собственных сериалов, включая экранизацию романа Алексея Толстого «Хождение по мукам».

В течение года обсуждались низкие темпы роста выручки «Газпром-Медиа» по сравнению с динамикой всего рекламного рынка. Однако холдинг объясняет это тем, что доходы от его акционерного участия в НРА, образованного в 2016 году, отражаются в виде дивидендов на уровне операционной прибыли, а не в консолидированной выручке.

Осенью «Газпром-Медиа» объявил, что в его портфеле появится новый актив – федеральный телеканал «Супер», ориентированный на молодую семейную аудиторию. Его сетку заполнит собственный развлекательный контент.

Rambler & Co оптимизировал бизнес

Холдинг Rambler&Co был в центре внимания на медиарынке в этом году из-за многочисленных кадровых перестановок, переформатирования ряда ресурсов и слухов о финансовых трудностях. Кроме того, весной владелец Rambler&Co Александр Мамут купил киносети «Синема Парк» и «Формула кино». В результате объединенная сеть стала крупнейшим игроком на рынке кинопоказа.

В этом году холдинг Rambler&Co сконцентрировался не на запуске новых медиапроектов, как в предыдущие годы, а на создании единой экосистемы и альянса с объединенной киносетью, сообщил в интервью Sostav.ru, которое выйдет в ближайшее время, первый заместитель генерального директора Rambler&Co Максим Тадевосян. Интеграционный процесс начался в этом году и будет продолжен в 2018 году, сейчас обсуждается новое название объединенной киносети.

Параллельно с этим в 2017 году после аудиторской проверки началась оптимизация, ее первый этап коснулся интернет-бизнеса группы компаний и завершился в сентябре, уточнил Максим Тадевосян. Именно с оптимизацией связаны, в том числе, кадровые перестановки в холдинге.

НМГ объединила новостные службы

Летом этого года «Национальная Медиа Группа» запустила первый в России частный мультимедийный информационный центр – МИЦ «Известия», который объединил новостные службы телеканала РЕН ТВ, «Пятого канала» и газеты «Известия». Позже в него вошли новые проекты холдинга: интернет-портал IZ.ru, петербургский телеканал «78» и информационный телеканал «Известия». Сейчас команда объединенной редакции превышает 1,5 тысячи человек.

«Ранее журналисты и новостные службы наших СМИ жили по отдельности, объединение редакций помогло оптимизировать производство контента. Процессы, которые не имеет смысла задваивать, мы перестроили и освободившиеся ресурсы направили на развитие. Производство разноформатного контента позволяет охватывать максимальный объем аудитории. Уже сейчас охват МИЦ «Известия» составляет 52,4 млн. в ТВ-среде и 26,3 млн. – в digital. Разумеется, для Национальной Медиа Группы это хорошие показатели, позитивно влияющие на развитие бизнеса. Мы успеваем за непрерывно меняющимися тенденциями рынка и это не может не радовать», – прокомментировали Sostav.ru в НМГ первые итоги структурных изменений.

«СТС Медиа» провел ребрендинг телеканалов

«СТС Медиа» в этом году сосредоточился не на структурных, а визуальных изменениях своих активов. Ребрендинг провели все телеканалы холдинга кроме «Домашнего». Флагманский канал СТС представил новое оформление. Впервые в его цветовой гамме появился черный цвет и вертикальное решение для логотипа.

Другой канал холдинга «Че» сменил эфирное оформление, логотип и позиционирование, в рамках которого нацелился не только на мужскую аудиторию, как это было раньше, но и на женскую. В основе визуального оформления «Че» так же, как и у СТС, черный цвет.

Последним о ребрендинге объявил телеканал CTC Love: поменялись логотип, цветовое оформление и стратегия развития. Оставшись с молодежной аудиторией, канал уточнил, что стал «глянцевым тележурналом для влюбленных крошек, каналом для девочек». Четкое позиционирование было необходимо для запуска новых продуктов собственного производства и новых шоу.