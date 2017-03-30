Владелец Rambler & Co закрыл сделку по покупке крупнейшей российской киносети

Александр Мамут. Фото РИА Новости

Александр Мамут купил крупнейшую российскую киносеть «Синема Парк», передает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в компании. Сумма сделки не раскрывается. Бизнесмен уже начал переговоры о покупке другой крупной сети кинотеатров – «Формула кино».

В январе стало известно, что Александр Мамут заинтересован в покупке сети кинотеатров «Синема парк» и может объединить ее с другой киносетью. Об этом свидетельствует создание компании «Объединенные киносети» — в конце 2016 года ее зарегистрировал холдинг A&NN Investments Ltd, принадлежащий бизнесмену.

Сейчас компания A&NN Investments Ltd Александра Мамута закрыла сделку о покупке «Синема Парка» у сына сенатора Сулеймана Керимова Саида. Детали сделки не раскрываются. Новым руководителем сети кинотеатров вместо Гоарик Котанджян будет назначена Надежда Ермакова, финансист из команды Мамута. Она также является генеральным директором АО «Объединенные киносети», учрежденным фондом A&NN Investments специально для совершения сделки. Источники «Коммерсанта» утверждают, что Ермакова займет эту должно временно. Компания Мамута уже ведет переговоры с инвесткомпанией А1 и Владимиром Захаровым о покупке «Формулы кино». Сделка может быть закрыта уже в апреле.

«Синема парк» неоднократно пытались объединить с другим крупным игроком, однако это не удалось ни Керимову, ни Потанину. Сделка с «Формулой кино» сорвалась — по информации СМИ, продавец решил «набить» цену своему активу. Сеть «Синема парк» насчитывает 39 и занимает 7,5% рынка по числу кинозалов.

С 2008 года структуры Александра Мамута управляют кинотеатром «Пионер» на Кутузовском проспекте, а с прошлого декабря — кинотеатром «Художественный» на Арбатской площади. Кроме того, Rambler & Co принадлежит 50% в компании UCS, чья билетная система для кинотеатров интегрирована с сервисом для бронирования и покупки билетов «Рамблер.Касса». Наконец, холдинг владеет сайтом afisha.ru с расписаниями кинотеатров и рецензиями на фильмы.