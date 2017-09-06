За первый уикенд картина собрала 220 млн рублей

«Гоголь. Начало» вышел в широкий кинопрокат 31 августа, и за первый уикенд собрал 220 млн рублей на территории России и СНГ. За полтора месяца до старта фильма была запущена маркетинговая кампания, для которой задействовали большинство площадок холдинга «Газпром-медиа» и его мультиплатформенный инструмент «Кантата». Именно кампания обеспечила рекордные сборы, говорят в селлере «Газпром-медиа», который занимается продвижением фильма в рамках «Кантаты», а также его создатели, канал ТВ-3.

В итоге 5 июля по 27 августа на развлекательных телеканалах и радио Energy вышли 1771 рекламный ролик, 18 гостевых эфиров и интеграций в популярных программах. За этот период охват телевизионной кампании, по данным Mediascope, составил более 22,8 млн. россиян в возрасте 14-44 (или 69,5% населения), сообщили Sostav.ru результаты в сейлз-хаусе «Газпром-медиа».

Телеканал ТВ-3 и селлер «Газпром-медиа» использовали мультиплатформенный инструмент «Кантата». Этот сервис позволяет создавать комплексные кампании в формате «360 градусов», используя ресурсы холдинга «Газпром-медиа» – эфирные и тематические телеканалы, цифровые площадки, радио и печатные СМИ.

В проекте были задействованы телеканалы ТВ-3, ТНТ, «Пятница!», ТНТ4, 2х2, НТВ, «Матч ТВ», радио «Авторадио», Energy, онлайн-площадки Rutube.ru, TNT-online.ru, dom2.ru, мобильные приложения TNT-Club, Like FM, онлайн-телегид «Вокруг ТВ», а также журналы «Караван историй» и «Семь дней».

«Для нас было важно не только рассказать аудитории о старте кинопроката, но и создать культурное поле вокруг личности великого писателя и его бессмертных произведений. За короткий срок мы достигли мощного медийного резонанса и получили максимальный широкий охват, что подтверждает эффективность использования нашего инструмента “Кантата”», – комментирует задачи и результаты кампании генеральный директор сейлз-хауса «Газпром-медиа» Екатерина Веселкова.

Для продвижении фильма создавался самостоятельный телеконтент. Например, во время трансляции матча «Спартак-Локомотив» на трибуне московского стадиона «Открытие Арена» среди футбольных болельщиков оказался актер в образе Гоголя. Комментаторы телеканала «Матч ТВ» несколько раз обратили внимание телезрителей на необычного болельщика и рассказали о фильме. Это событие вызвало большое обсуждение в социальных сетях и привлекло внимание спортивных СМИ, объясняют в «Газпром-медиа».

Для телеканала ТНТ создатели фильма совместно с командой ТВ-3 разработали вирусную кампанию в интернете. Был создан веб-сериал, построенный по принципу кросс-промо: главный персонаж фильма путешествует по мирам сериалов ТНТ. В четырех роликах он сталкивается с персонажами проектов «Полицейский с Рублевки», «Чернобыль: Зона отчуждения», «Остров», «Деффчонки». На 28 августа суммарное количество просмотров в Интернете всех эпизодов веб-сериала составило более 7 млн (плеер Rutube, Youtube, социальные сети «Вконтакте», Одноклассники, Instagram), рассказали в «Газпром-медиа».

В эфире телеканала «Пятница!» транслировался тематический промо-ролик проекта «Ревизорро дети», который назывался «Такого «Ревизорро» Гоголь не писал».

В сентябре на телеканале 2х2 в проекте «Бессмертное кино» выйдет обзор фильма «Гоголь.Начало», а на сайте телеканала зрители могут присылать собственные интерпретации обложек книг произведений Гоголя, с героями эфира 2х2. Самые креативные получат в подарок произведения с веселой мульт-обложкой на тему произведения.

Кроме того, были рекламные активности и на других площадках «Газпром-медиа».

«Создав «Гоголя», мы поняли, что этот инновационный продукт требует и нового подхода к маркетингу и продвижению. Мы решили воспользоваться всеми преимуществами, которое дает наличие собственного телеэфира и нахождение в составе крупнейшего медиахолдинга в России и в Восточной Европе. Таким образом, проект «Гоголь» еще до своего выхода в эфир максимально амортизировал риски, с которыми обычно сталкиваются производители кино, и получил рекламную поддержку, о которой могут мечтать даже ведущие дистрибьюторы», – отмечает генеральный директор «ТВ-3» Валерий Федорович.

За первый уикенд проката в России, Белоруссии, Казахстане и Армении «Гоголь. Начало» собрал рекордные кассовые сборы – 220 млн рублей. Это лучший летний старт российского фильма за всю историю отечественного проката, и такой успех обеспечила масштабная маркетинговая кампания, уточняет Валерий Федорович.

Сборы оказались гораздо выше прогноза создателей сериала и аналитиков. Сотрудник ТВ-3 говорил «Ведомостям», что канал будет считать эксперимент удачным, если первый фильм соберет более 100 млн рублей.

В фильме повествуется о том, как вместе со своим начальником, блестящим столичным следователем Яковом Гуро, начинающий писатель приезжает на Полтавщину расследовать таинственные убийства девушек. По слухам, которые активно разносят напуганные местные жители, за преступлениями стоит сам Дьявол в обличии черного всадника. Здесь писатель встречает свою любовь, которой суждено сыграть роковую роль в его судьбе.

Напомним, в августе Министерство культуры РФ присвоило картине «Гоголь. Начало» рейтинг 18+. Однако вырезав из картины наиболее откровенные эпизоды, возрастной порог аудитории удалось понизить до 16+.