С 20 ноября сетка вещания телеканала заполнится собственными оригинальными продуктами

Телеканал ТНТ решил отказаться от зарубежного кино и полностью перейти на российский контент по коммерческим соображениям, сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора телеканала Артура Джанибекяна.

По его словам, сетка прайм-тайма будет заполнена собственными оригинальными продуктами. «ТНТ — единственный телеканал, который может позволить себе ставить в эфир эксклюзивные премьеры исключительно собственного производства каждый день недели», — заявил Джанибекян.

Одной из причин перехода на собственный контент генеральный директор назвал независимость от курса валют и других внешнеэкономических факторов, влияющих на экономику закупок зарубежного контента. «Мы не привязаны к пакетным покупкам, не зависим от ограничений по числу и периодам показов, а, главное, мы абсолютно не зависим по правам от разнообразных зарубежных структур — и у них нет возможности выкручивать нам руки», — пояснил Джанибекян.

Генеральный директор ТНТ уверен, что собственный контент работает гораздо лучше любого покупного и уверенно держит первые места в слотах. По его словам, в эфире канала присутствовал зарубежный контент, в частности, сетка включала линейку «ТНТ-Комедия», просуществовавшую много лет, но флагманами телеканала являются шоу Comedy Club, Comedy Woman, сериалы «Ольга», «Физрук», и другие.