НМГ объединит производство новостей для РЕН ТВ, «Пятого канала» и «Известий»



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«Национальная медиа группа» объединит производство новостей для нескольких СМИ. Единый центр будет создавать контент для телеканалов РЕН ТВ, «Пятый канал» и для газеты «Известия». Об это «Ведомостям» рассказала гендиректор холдинга Ольга Паскина.

НМГ объединит производство новостей в одном мультимедийном информационном центре (МИЦ). Именно в МИЦ будет создаваться контент для нескольких СМИ. Центр будет работать под брендом «Известий», уточняет Паскина.

Руководитель МИЦ будет глава ТВ-блока холдинга и генеральный директор РЕН ТВ Владимир Тюлин. Он подчеркнул, что руководство намерено не сократить расходы, а освободить дополнительные ресурсы на развитие компании. Несмотря на объединение, у каждого СМИ (два телеканала и газета) останется свой главный редактор и своя редакционная политика.

«Очевидно, каждый канал по отдельности не может тратить на новости столько же, сколько главные федеральные телеканалы. Если мы объединяем службы, то наши возможности сильно вырастают», – пояснил Тюлин.

Ольга Паскина также добавила, что цель создания мультимедийного центра состоит в том, чтобы вывести РЕН ТВ, «Пятый канал» и «Известия» в топ-5 новостных ресурсов рунета. Холдинг НМГ также владеет 25% «Первого канала», продюсерской компанией Art Pictures Group, Metro в Петербурге, радиостанцией «Русская служба новостей», а также компанией Vi.