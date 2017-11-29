Канал покажет романтические комедии, сериалы и шоу для семейного просмотра собственного производства

Медиахолдинг «Газпром-медиа» провел презентацию нового федерального телеканала «Супер» для партнеров и рекламодателей. Телеканал начнет вещание по всей России 1 января 2018 года. Баинговая аудитория «Супер» – все 14-44, ядро аудитории канала – молодые семьи с детьми, уточнили в «Газпром-медиа».

Группа «Газпром-медиа Развлекательное ТВ» (ГПМ РТВ) будет управлять телеканалом и отвечать за стратегию развития и дистрибуцию. Созданием премьерного контента займется производственная студия телеканала ТСТ Production (на 100% принадлежит ГПМ РТВ).

Продюсеры студии Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский (создатели ТВ и киноконтента студии Yellow, Black and White, в частности «Кухни», «Даешь молодежь», «Шесть кадров» и других сериалов и шоу для «СТС Медиа» и других телеканалов) также будут отвечать за стратегическое и операционное программирование и маркетинг канала. ГПМ РТВ заключил с продюсерами долгосрочный эксклюзивный договор на работу в интересах телеканала «Супер».

Телеканал «Супер» покажет романтические комедии, сериалы и шоу для семейного просмотра. Основой программирования станут собственные проекты, созданные творческой командой TCT Production. В течение двух лет телеканал покажет 20 премьер. Среди них – новые комедийные сериалы «Фитнес», «ИП Пирогова», «Психотип», «Творцы», «Вне игры», «Кулинарная академия», шоу «Смешное время». Кроме того, на телеканале будет выходить линейка полнометражных и анимационных фильмов от ведущих российских и зарубежных студий.

«Газпром-медиа» – лидер развлекательного телевидения с суммарной долей аудитории более 20%. Наши телеканалы четко дифференцированы по телевизионным интересам и предпочтениям. Теперь мы охватили еще один важный зрительский сегмент: молодые, современные семьи. «Супер» создается как федеральный канал от талантливых креативных продюсеров, которые создают сериальные хиты и кассовые фильмы для семейной аудитории. Важно отметить, что новая команда будет эксклюзивно создавать контент для нового канала», – прокомментировал генеральный директор ГПМ РТВ Артур Джанибекян.

Ранее стало известно, что «СТС Медиа» выкупает обратно контент Yellow, Black & White у «Газпром-медиа». Прежде контент приобретался в интересах субхолдинга «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и должен был стать основой сетки телеканала «Супер».