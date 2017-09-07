В основе нового дизайна – универсальный трехмерный объект

Телеканал СТС (входит в медиахолдинг «СТС Медиа») провел ребрендинг – изменилось его оформление и логотип, рассказали Sostav.ru в компании. Впервые в цветовой гамме СТС появился черный цвет и вертикальное решение для логотипа.

Основными цветами СТС стали черный и желтый, а не желтый и оранжевый, как это было ранее. Логотип стал динамичнее и получил как горизонтальное, так и вертикальное решение. Новое оформление в целом на канале охарактеризовали как «от минимализма – к роскоши».

В основе брендинга канала теперь лежит один универсальный трехмерный объект, который является динамическим элементом и может принимать различные формы. Он будет складываться в трехмерные фигуры и необычные формы.

По словам директора по маркетингу СТС Киры Ласкари, благодаря такому решению «при ограниченном количестве элементов эфирные события могут принимать самые разнообразные формы, а брендинг становится не просто декором, а самостоятельным аттракционом, который может развлекать и удивлять».

«Жёлтый цвет как солнце проникает в новые проекты, даря положительные эмоции и яркие впечатления. Тем не менее, в цветовой гамме канала появляются и другие цвета, даже такой неожиданный как черный. Оформление становится глубже, вкуснее и сочнее, а логотип – живым и пластичным настолько, что может быть даже вертикальным. Это абсолютное трендсеттерство для нашего рынка. Но, в первую очередь, сегодняшний бренд СТС – это новые лица канала, которые помогут нам выглядеть актуально как никогда», – комментирует директор канала СТС Дарья Легони-Фиалко.

Напомним, летом этого года еще один канал холдинга «СТС Медиа» провел ребрендинг. «Че» сменил эфирное оформление, логотип и позиционирование, в рамках которого обновленный телеканал нацелен не только на мужскую аудиторию, как это было раньше, но и на женскую. В основе визуального оформления «Че» также черный цвет.

Было:

Стало:

В новом телесезоне СТС показывает как продолжения хитов («Молодёжка. Взрослая жизнь», «Отель Элеон», «Воронины»), так и новые проекты: «Команда Б», «Психологини», «Ивановы-Ивановы», «Новый человек», «Тренер», «Улётный экипаж», «Секретарша», «Мамы в спорте» и другие.

Телеканал осваивает новые форматы, планирует сломать ассоциацию «сериальности» и запустит «большие шоу», привлекая франшизу и мировые разработки, говорили топ-менеджеры СТС на презентации в августе. Канал уже заявил, что запустит вокальный аналог American Idol.