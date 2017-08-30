Доходы от акционерного участия в НРА отражаются в виде дивидендов на уровне операционной прибыли, а не в консолидированной выручке

Вчера вечером, 29 августа, медиахолдинг «Газпром-медиа» обнародовал свои финансовые показатели за первое полугодие 2017 года. Согласно этим данным, консолидированная выручка выросла на 6% до 40,619 млрд. рублей, операционная прибыль составила 2,086 млрд рублей против операционного убытка 1,224 млрд рублей в аналогичном периоде прошлого года (убыток в 2016 году был 28,3 млрд рублей).

Из отчетности Газпромбанка, акционера холдинга, следует, что во втором квартале текущего года выручка «Газпром-медиа» выросла всего на 0,33% до 19,9 млрд рублей, на что обратили внимание СМИ.

Редакция Sostav.ru получила официальный комментарий «Газпром-медиа» по поводу низких темпов роста выручки. Холдинг уточнил, что динамика роста консолидированных доходов во втором квартале «обусловлена изменением структуры доходов холдинга в связи со структурными изменениями рекламного рынка», а именно объедением продаж телерекламы в Национальном рекламном альянсе.

С созданием НРА в 2017 году изменилась структура доходов и расходов холдинга, теперь доходы от акционерного участия в НРА отражаются в виде дивидендов на уровне операционной прибыли. Тогда как в 2016 году доходы сейлз-хаусов «Газпром-медиа» и Gazprom-media Digital учитывались в консолидированной выручке.

Напомним, Национальный Рекламный Альянс (НРА) основан в 2016 году крупнейшими российскими медиахолдингами – Первым каналом, ВГТРК, ГПМ и НМГ. Они владеют компанией на паритетных началах. Основное направление деятельности НРА – реализация рекламных возможностей холдингов-учредителей и оказание услуг рекламодателям.



В «Газпром-медиа» заявили, что на доходах также сказался эффект «высокой базы» 2016 года в кинопрокате и операторском бизнесе: часть кинорелизов мейджоров в России была перенесена на второе полугодие, а НТВ-Плюс в прошлом году активно переводил абонентов на новое оборудование MPEG-4.



Рекламная выручка холдинга во втором квартале 2017 росла темпами выше консолидированной выручки холдинга. Результаты продаж телеканалов через Национальный рекламный альянс в этом периоде соответствуют динамике ТВ-рынка. По данным АКАР, рекламные бюджеты на телевидении во втором квартале выросли на 15%.