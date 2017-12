Ключевые сделки, реструктуризации и другие изменения в крупнейших рекламных группах России



Иллюстрация Depositphotos

В 2017 году рекламные агентства на российском рынке не проводили масштабные сделки и сосредоточились на изменениях внутри собственного бизнеса. Большинство крупнейших рекламных групп в России пересмотрели подход к управлению, а также продолжили развивать технологические направления. Очевидно, они стали приносить первые ощутимые плоды в виде работающих решений для агентств и клиентов.

Publicis изменила подход к бизнесу

Рекламный холдинг Publicis Groupe в этом году завершил полуторагодовалую трансформацию, в результате которой превратился из разветвленной структуры международных сетевых агентств в четыре хаба: Publicis Communications (креатив), Publicis Media (медиа), Publicis HealthCare (фармацевтический маркетинг) и Publicis Sapient (технологии).

В сентябре группа Publicis представила в России новый подход к бизнесу, анонсированный ранее на глобальном уровне, — The Power of One («Сила единства»). Во всем холдинге не осталось ни одной региональной штаб-квартиры, а управляется он из одного центра. При этом люди, которые отвечают за разные направления, сидят в разных городах и странах и остаются глобальной командой.

Технологическим подспорьем The Power of One станет Marcel — платформа на искусственном интеллекте. Ради ее разработки Publicis отказалась от участия в рекламных фестивалях, включая «Каннские Львы». Виртуальный помощник Marcel позволит автоматизировать большинство рабочих процессов, сформировать проектную группу со всего мира в два клика, иметь доступ к необходимой базе данных и экспертам. Первая итерация Marcel будет представлена в июне 2018 года на Viva Tech в Париже.

«Прежде всего преимущество новой платформы заключается в том, что она убирает с глаз клиента все конфликты, шероховатости, неэффективность, присущие любому коммуникационному рабочему процессу. Представьте, клиент на своей стороне вынужден интегрировать в проект множество агентств, которые никак друг с другом не связаны. Это адская работа, которая отнимает огромное количество ресурсов, денег и времени. Ведь нужно сделать так, чтобы все в комнате друг с другом «виртуально» договорились и на него поработали. Вместо того, чтобы подумать о том, какая может быть следующая маркетинговая инновация. Мы же говорим, что, когда вы выбираете подход The Power of One, весь спектр услуг и огромное количество неэффективных коммуникаций уходит, потому что мы берем это на себя», — говорил в интервью Sostav.ru генеральный директор Publicis Communications Russia Владимир Ткачев.

На российском рынке внутри рекламной группы произошли еще два ключевых изменения. Агентство Performics начало самостоятельно работать с рядом клиентов, предоставляя им полноценный спектр S&P услуг. Старейшее в России агентство Mediavest (Mediavest | Spark с 2016 года) вышло за пределы стандартного медиабаинга и провело ребрендинг, получив название Spark Foundry.

АДВ начала масштабную реструктуризацию

В 2017 году основатель рекламной группы АДВ Дмитрий Коробков вернулся к операционному управлению компанией. Холдинг начал реорганизацию, в результате которой образовалось пять бизнес-дивизионов.

Havas Village объединил все агентства, работающие в рамках сетевых договоренностей с французским партнером Havas, Mediabrands – агентства, работающие по лицензии американского холдинга Interpublic. АДВ Lab занялся разработкой технологических решений и продуктов по управлению клиентскими инвестициями. АДВ Benchmark отвечает за закупки медиа для всех клиентов группы. Еще один дивизион сконцентрировался на маркетинговых услугах.

«Ключевым нововведением реорганизации стало выделение АДВ Лаб – дивизиона разработок и инноваций – в отдельное подразделение и выделения ресурсов для его работы. Первый итог: 15 ноября дивизион представил свою глобальную разработку – платформу для оптимизации планирования и закупки ТВ и онлайн медиа Aizek, которую с большим интересом принял рынок. В 2018 году мы планируем представить линейку из 3-5 продуктов, а также на регулярной основе расширять возможности Aizek», – отметил в интервью Sostav.ru основатель и президент АДВ Дмитрий Коробков.

Dentsu Aegis Network развивала новую бизнес-платформу

В 2016 году Dentsu Aegis Network запустила новую операционную модель в России (ОМ 2.0) – это единая агентская платформа, которая обеспечивает быстрое развитие продуктов и технологий. Рекламная группа стала развивать шесть ключевых продуктовых направлений (стеки): video (мультиэкранное видео планирование), mobile, performance (связь медиа и бизнес-результатов), content, social и data, – предоставив простой доступ к этим решениям агентствам и клиентам.

«В рамках новой операционной модели создаются возможности для развития высокопотенциальных сотрудников группы – роли клиентских партнеров (6 позиций в 2017 году) и продуктовых специалистов (более 10 новых позиций). Важными для нас и клиентов также стали проекты в области анализа и использования в медиа больших данных (Danone: кампании с таргетингом на потенциальных постоянных потребителей продукта) и работа с контентом, создание совместно с «Красным Квадратом» на «Первом канале» прайм-тайм шоу с глубокой интеграцией продукции клиента (Huawei, программа «Русский Ниндзя»)», – рассказал управляющий директор Dentsu Aegis Network Александр Захаров.

В октябре этого года Dentsu Aegis Network подписала соглашение о вхождении в состав учредителей полносервисного медийного агентства People & Screens, базирующегося в Москве. Данное партнерство усилит позиции группы в мобильной рекламе и экспертизе в продвижении цифровых и онлайн-бизнесов, добавил Александр Захаров.

Ряд агентств GroupM и WPP объявили о слиянии

Медиаагентства GroupM, MAXUS и MEC, объединяются и становятся новым агентством WAVEMAKER. Оно отказывается от традиционной для рекламных агентств и холдингов управленческой структуры, которая предполагает разделение на региональные представительства вроде APAC (Азиатско-Тихоокеанский регион).

В WPP происходит слияние брендинговых агентств Brand Union, The Partners, Lambie-Nairn, Addison Group и VBAT в одну компанию. В России объединенное агентство создается на базе Brand Union (только оно имеет офис в Москве), для него сейчас разрабатывается единый бренд. На российском рынке оно будет запущено наравне с зарубежными в начале 2018 года, пояснила Sostav.ru Client Service Director агентства Brand Union Юлия Плавинская.

Media Direction Group вложилась в технологии

В 2017 году Media Direction Group активно увеличивала штат сотрудников, чтобы обеспечить обслуживание выигранных клиентов, а также тех клиентов, чья рекламная активность растет вслед за ростом бизнеса, сообщили Sostav.ru в группе. Кроме того, все агентства, подразделения и сама группа работают над реализацией стратегии в части разработки новых сервисов и технологий.

«Так, проект Programmatic Digital OOH был успешно протестирован в Новосибирске, а теперь запущен и в Москве. Эта технология «встряхнула» рынок и вызвала массу проектов-подражателей, что очень благотворно сказывается на переосмыслении OOH-формата. Мы продвинулись в развитии наших подходов и технологий в области programmatic, объединив наши локальные ресурсы и идеи с международными практиками и подходами агентств Omnicom Media Group», – прокомментировал управляющий директор Media Direction Group Денис Максимов.

В текущем году Media Direction Group не открывала и не приобретала новых агентств, но выделила ресурсы на развитие Proximity Media, которое стало четвертым полноценным коммуникационным агентством группы, что позволило ему привлечь новые контракты на медиаобслуживание. Агентство Media Direction Sport, открытое в прошлом году, в 2017 году реализовало ряд крупных проектов в области спорта, в том числе киберспорта.

OMD OM Group сделала ставку на стабильность

В структуре рекламной группы OMD OM Group в этом году появился новый аналитико-технологический юнит Annalect, который возглавил экс-руководитель по стратегическому медиапланированию компании «Мегафон» Алексей Смирнов.

«В 2017 году OMD OM Group не осуществляла сделок купли-продажи агентств. В стремительно меняющейся реальности, на наш взгляд, эффективнее привлекать необходимое количество талантливых профессионалов и развивать уже существующие инновационные подразделения сети OMD на локальном уровне», – резюмировала вице-президент по развитию бизнеса OMD OM Group Ольга Барская.