Руководство канала рассчитывает привлечь и женскую аудиторию



Фото: Пресс-служба СТС Медиа

Телеканал «Че» (входит в медиахолдинг «СТС Медиа») с 31 июля сменит эфирное оформление, логотип и позиционирование, сообщили Sostav.ru в компании. Обновленный «Че» нацелен не только на мужскую аудиторию, как это было раньше, но и на женскую. «Канал для настоящих мужчин» становится «телеканалом с сильным характером».

«Че» останется преимущественно мужским каналом: коммерческая аудитория по-прежнему «Все 25-49», ядро аудитории — мужчины 30-40 лет, но в процентном соотношении «Че» будет стремиться к показателям 50% мужчин и 50% женщин, рассказал Sostav.ru менеджмент телеканала.

Напомним, холдинг «СТС Медиа» запустил «Че» осенью 2015 года на месте телеканала «Перец», который был преемником ДТВ (ранее «Дарьял-ТВ»). «Перец» пытался нарастить аудиторию в течение четырех лет с 2011 года, но в итоге «СТС Медиа» решил полностью сменить вектор его развития, и на частоте «Перца» появился «Че».

Лев Макаров, генеральный директор телеканала «Че»:

«Телеканал развивается, меняется, после запуска он стал называться «каналом для настоящих мужчин», он стал добрее и приятнее, чем «Перец», что, кстати, было очень важно для рекламодателей. Всё хорошее, что появилось с запуском «Че», мы попытаемся сохранить. Но в прежней концепции не хватало конфликта.



Мы стали искать его и пришли к тому, что конфликты рождаются при столкновении характеров. Это может быть внутренний конфликт человека, столкновение двух сильных личностей или героя с реальностью. Мы заявляем обновленный «Че» как «Телеканал с сильным характером». Герои наших проектов – сильные личности, это могут быть как мужчины, так и женщины».

Герои нового «Че» – Фрэнк Андервуд («Карточный домик»), «Молодой папа», Уолтер Уайт («Во все тяжкие»), которые, как Робин Гуд: с одной стороны, он помогает бедным, с другой – грабит богатых.



К героям с сильным характером канал относит главных лиц осеннего телесезона:

это ведущий нового реалити «Решала» Влад Чижов, который борется с аферистами,

хакер из сериала «Паук», который помогает раскрывать преступления,

ведущий экстремального тревел-шоу «Путь Баженова: напролом» Тимофей Баженов, который бросает вызов себе, выживая в самых сложных ситуациях.

Новый контент собственного производства и западные сериалы требовали свежей упаковки телеканала, поэтому новый стиль стал более современный и универсальный.

Новое оформление «Че»

Атрибуты обновленного бренда иллюстрируют «четыре стихии» – это риск, вызов, сила и движение. Объединение же всех четырех создает неповторимую, гигантскую вселенную эмоций, которая обрушивается на зрителя «Че», объясняет руководство канала. Яркие цвета, простые линии позволяют передать движение и силу стихий в простых формах, которые являются стержнем дизайн-философии телеканала.



Новый логотип «Че» работает как закладка: когда листаешь каналы, лого в верхнем левом углу выходит за границы телевизора. Так как канал не имеет своей кнопки, этим рассчитывают привлечь внимание телезрителей.

Новый визуальный стиль «Че»

Новый контент «Че»