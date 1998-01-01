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Первоклассные истории

1 сентября — не просто дата в календаре, а символ нового начала. Этот день вызывает волнение даже у тех, кто давно покинул школьные стены: напоминает о беззаботных летних днях, о волнении перед первой или новой встречей с одноклассниками, о новом этапе в жизни. Sostav решил выяснить, что значит этот день для экспертов рекламного рынка. И, конечно, попросил их поделиться своими эмоциями и фотографиями.

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9
Максимилиан Маликов Бренд-директор сети кафе «Крошка Картошка»
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7
Света Ерохнович Основатель PR-агентства Rassvet.digital
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7
Екатерина Рыжова Руководитель департамента маркетинга TanukiFamily
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6
Игорь Слинкин Стратегический директор 2LEADS
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10
Анна Гомова HR-менеджер Touch Instinct
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27
1
Ольга Мещерякова HR Director Starlink
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6
Сергей Стукалов Директор диджитал-практики «Михайлов и Партнёры»
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4
Екатерина Макаренкова Генеральный директор Getintent (входит в ГПМ Реклама)
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21
3
Игорь Кирикчи Генеральный директор BBDO
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5
Марьям Ахунова Креативный директор Grape
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17
6
Валерия Сливка Руководитель направления внешних коммуникаций, трейд-маркетинговое агентство «АЛИДИ Продвижение»
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14
Евгений Пырьев Генеральный продюсер и креативный директор «FABULA»
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6
Ирина Лебедева Руководитель отдела стратегического маркетинга и внеэфирного промо Телеканал «Ю»
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3
Дарья Конторова Маркетинг-директор Телеканал «Суббота!»
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9
Юлия Черникина Руководитель направления по образовательной деятельности и партнёрству с учебными центрами Киберпротект
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3
Ольга Вяткина PR-директор Нектарин
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4
Светлана Шипова Коммерческий директор ЭФИР
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38
Алексей Федоров Исполнительный креативный директор BBDO
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5
Юлия Долгова CEO JAMI LUP
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4
Мария Андрианова Директор направления PR и внешних коммуникаций Logos Group
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19
Виталий Телепов CEO Interpool
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5
Сергей Мельников Музыкальный редактор, радиоведущий «Калина Красная»
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3
Юлия Буданова Директор по маркетингу Estima
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3
Анастасия Барычева Коммерческий директор CREON
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7
Ольга Грамолина Управляющий директор BBDO
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6
3
Анастасия Рогожникова Программный директор «Радио 7 на семи холмах»
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10
Григорьев Андрей Генеральный директор Getads/GetShop.TV
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11
Анна Кольмиллер Генеральный директор Rassvet.digital
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11
Кирилл Кудрявцев Коммерческий директор AdSee
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5
1
Илья Литницкий Аккаунт директор, управляющий партнер GREAT
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12
Кристина Паршова Контент-менеджер ICU
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5
Василий Хусаинов Исполнительный директор MoeVideo
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4
Василий Потапов Операционный Директор Hate Agency
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9
Елена Гордий Директор по маркетингу, рекламе и PR «Якитория»
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15
Евгения Лампадова Основательница коммуникационного агентства LAMPA
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15
Лисянская Галина Главный администратор BAR creative agency
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6
Анна Сергеева Генеральный директор Main Target Group
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15
3
Дмитрий Ульяшенко Генеральный директор Havas Media
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7
Александр Карпенко Главный редактор «Калина Красная»
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7
Константин Гусев Директор по развитию БК OLIMPBET
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8
Анастасия Иванова PR-менеджер i-Media
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11
Eugenia Nemchinova Управляющий партнер PR-Consulta
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6
Анастасия Афанасьева Контент-маркетолог i-Media
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4
Владислав Петров Руководитель продукта «Рекламный программатик» Platforma
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4
Александр Фетисов Генеральный директор Estima
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5
Наталья Бацуева Диджитал-директор по контенту Телеканал «Пятница!»
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8
Никита Башмаков Управляющий директор DIGITAL TWIGA
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6
Кирилл Диденок Диджитал продюсер, основатель коммуникационного агентства DIDENOK TEAM
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4
Светлана Подлегаева Исполнительный директор Mediadesk
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2
Роман Захаров Руководитель digital-подразделения Estima
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7
Артем Пирогов Директор клиентского сервиса SocialJet
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11
Александр Энгельгард Директор эфира «Европа Плюс»
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15
2
Маргарита Щербакова Исполнительный директор Sostav
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3
Елена Филиппова СEO ООО "Диетелль"
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7
Таисия Рожкова Директор по PR&Marketing SmartHeart
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4
Виктор Кочелаев Руководитель отдела спецпроектов и аналитики Hate Agency
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4
Арина Глазунова Менеджер PR&Marketing SmartHeart
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28
Владимир Новожилов Заместитель директора по маркетингу Битрикс24
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3
Вика Сытина PR-менеджер Agenda Media Group
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9
Александра Халтурина Ведущий менеджер по работе с маркетплейсами i-Media
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19
4
Сергей Ионов Стратег Heads
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5
Екатерина Архангельская Управляющий директор RQ
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8
Анна Стадольник-Богуминская Руководитель ORM направления RQ (AMDG)
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17
Валерия Савельева CMO E-Promo Group
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9
Мария Пасова Операционный директор телеканала «Пятница!»
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15
Екатерина Лисейчева Founder&CEO ивент-агентства «Мандариновая лиса»
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17
Мария Яковлева Директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС
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8
1
Сергей Гревцев Руководитель службы продвижения МТРК «Мир»
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3
Полина Хвалынская Стажер-ассистент PR&Marketing SmartHeart
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10
Александр Пугачевский директор группы креативного продюсирования «Михайлов и Партнёры»
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10
Александр Оганджанян Основатель и Президент TWIGA CG
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2
Наталья Рогачева Управляющий директор SmartHeart
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4
Галина Ткаченко Коммерческий директор Programmatica.com
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6
Анастасия Копылова Менеджер проектов SmartHeart
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5
Алексей Парфун Управляющий партнер Agenda Media Group
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9
Анна Луканина Управляющий партнёр Depot
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3
Вера Неприенко Руководитель образовательного направления Magnetto.pro
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3
Антон Свистунов Менеджер по маркировке рекламы *feedstars
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12
1
Татьяна Щербакова Вице-президент РАМУ, президент Ark Group
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3
Мария Журавлева HR Di Digital Strategy
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4
Екатерина Маркова Founder & CEO 19agency84
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9
Ангелина Кустова Ведущая программы «проЧТЕНИЕ», писатель, редактор эфира «Калина Красная»
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3
Булат Якупов PR-менеджер Zeytz
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2
Мария Курган Дизайнер *feedstars
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2
Ксения Соколова Старший дизайнер SmartHeart
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6
Екатерина Барухова Старший продюсер талантов VK Клипы
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8
1
Кирилл Сорокин Программный директор «Дорожное радио»
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12
2
Алиса Петрова Креативный директор MOSKVA PRODUCTION
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4
Ева Аллагулова HR-менеджер Touch Instinct
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17
1
Анастасия Рыбакова Аккаунт-директор NT Technology
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7
Женя Бондаренко CMO цифрового сервиса для бизнеса нетмонет
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2
Мария Власова Менеджер по работе с инфлюенсерами *feedstars
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11
Александр Сироватский Вице-президент по стратегии Media Instinct Group
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3
Ольга Гатчина Руководитель направления маркетинговых коммуникаций iConText Group
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5
Наталья Преображенская Директор по управлению проектами SmartHeart
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