Первоклассные истории

Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
1 сентября — не просто дата в календаре, а символ нового начала. Этот день вызывает волнение даже
у тех, кто давно покинул школьные стены: напоминает о беззаботных летних днях, о волнении перед
первой или новой встречей с одноклассниками, о новом этапе в жизни. Sostav решил выяснить,
что значит этот день для экспертов рекламного рынка. И, конечно, попросил их поделиться своими эмоциями и фотографиями.
Максимилиан Маликов
Бренд-директор сети кафе
«Крошка Картошка»
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Света Ерохнович
Основатель PR-агентства
Rassvet.digital
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Екатерина Рыжова
Руководитель департамента маркетинга
TanukiFamily
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Игорь Слинкин
Стратегический директор
2LEADS
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Анна Гомова
HR-менеджер
Touch Instinct
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Ольга Мещерякова
HR Director
Starlink
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Сергей Стукалов
Директор диджитал-практики
«Михайлов и Партнёры»
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Екатерина Макаренкова
Генеральный директор
Getintent (входит в ГПМ Реклама)
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Игорь Кирикчи
Генеральный директор
BBDO
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Марьям Ахунова
Креативный директор
Grape
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Валерия Сливка
Руководитель направления внешних коммуникаций, трейд-маркетинговое агентство
«АЛИДИ Продвижение»
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→
Евгений Пырьев
Генеральный продюсер и креативный директор
«FABULA»
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→
Ирина Лебедева
Руководитель отдела стратегического маркетинга и внеэфирного промо
Телеканал «Ю»
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→
Дарья Конторова
Маркетинг-директор
Телеканал «Суббота!»
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→
Юлия Черникина
Руководитель направления по образовательной деятельности и партнёрству с учебными центрами
Киберпротект
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→
Ольга Вяткина
PR-директор
Нектарин
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→
Светлана Шипова
Коммерческий директор
ЭФИР
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→
Алексей Федоров
Исполнительный креативный директор
BBDO
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→
Юлия Долгова
CEO
JAMI LUP
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→
Мария Андрианова
Директор направления PR и внешних коммуникаций
Logos Group
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→
Виталий Телепов
CEO
Interpool
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→
Сергей Мельников
Музыкальный редактор, радиоведущий
«Калина Красная»
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Юлия Буданова
Директор по маркетингу
Estima
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→
Анастасия Барычева
Коммерческий директор
CREON
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→
Ольга Грамолина
Управляющий директор
BBDO
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→
Анастасия Рогожникова
Программный директор
«Радио 7 на семи холмах»
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→
Григорьев Андрей
Генеральный директор
Getads/GetShop.TV
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→
Анна Кольмиллер
Генеральный директор
Rassvet.digital
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→
Кирилл Кудрявцев
Коммерческий директор
AdSee
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→
Илья Литницкий
Аккаунт директор, управляющий партнер
GREAT
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→
Кристина Паршова
Контент-менеджер
ICU
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→
Василий Хусаинов
Исполнительный директор
MoeVideo
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→
Василий Потапов
Операционный Директор
Hate Agency
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→
Елена Гордий
Директор по маркетингу, рекламе и PR
«Якитория»
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→
Евгения Лампадова
Основательница коммуникационного агентства
LAMPA
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→
Лисянская Галина
Главный администратор
BAR creative agency
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→
Анна Сергеева
Генеральный директор
Main Target Group
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→
Дмитрий Ульяшенко
Генеральный директор
Havas Media
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→
Александр Карпенко
Главный редактор
«Калина Красная»
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→
Константин Гусев
Директор по развитию
БК OLIMPBET
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→
Анастасия Иванова
PR-менеджер
i-Media
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→
Eugenia Nemchinova
Управляющий партнер
PR-Consulta
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→
Анастасия Афанасьева
Контент-маркетолог
i-Media
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→
Владислав Петров
Руководитель продукта «Рекламный программатик»
Platforma
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→
Александр Фетисов
Генеральный директор
Estima
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→
Наталья Бацуева
Диджитал-директор по контенту
Телеканал «Пятница!»
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→
Никита Башмаков
Управляющий директор DIGITAL
TWIGA
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→
Кирилл Диденок
Диджитал продюсер, основатель коммуникационного агентства
DIDENOK TEAM
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→
Светлана Подлегаева
Исполнительный директор
Mediadesk
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→
Роман Захаров
Руководитель digital-подразделения
Estima
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→
Артем Пирогов
Директор клиентского сервиса
SocialJet
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→
Александр Энгельгард
Директор эфира
«Европа Плюс»
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→
Маргарита Щербакова
Исполнительный директор
Sostav
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→
Елена Филиппова
СEO
ООО "Диетелль"
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→
Таисия Рожкова
Директор по PR&Marketing
SmartHeart
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→
Виктор Кочелаев
Руководитель отдела спецпроектов и аналитики
Hate Agency
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→
Арина Глазунова
Менеджер PR&Marketing
SmartHeart
Читать историю
→
Владимир Новожилов
Заместитель директора по маркетингу
Битрикс24
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→
Вика Сытина
PR-менеджер
Agenda Media Group
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→
Александра Халтурина
Ведущий менеджер по работе с маркетплейсами
i-Media
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→
Сергей Ионов
Стратег
Heads
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→
Екатерина Архангельская
Управляющий директор
RQ
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→
Анна Стадольник-Богуминская
Руководитель ORM направления
RQ (AMDG)
Читать историю
→
Валерия Савельева
CMO
E-Promo Group
Читать историю
→
Мария Пасова
Операционный директор телеканала
«Пятница!»
Читать историю
→
Екатерина Лисейчева
Founder&CEO ивент-агентства
«Мандариновая лиса»
Читать историю
→
Мария Яковлева
Директор департамента маркетинговых коммуникаций
МТС
Читать историю
→
Сергей Гревцев
Руководитель службы продвижения
МТРК «Мир»
Читать историю
→
Полина Хвалынская
Стажер-ассистент PR&Marketing
SmartHeart
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→
Александр Пугачевский
директор группы креативного продюсирования
«Михайлов и Партнёры»
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→
Александр Оганджанян
Основатель и Президент
TWIGA CG
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→
Наталья Рогачева
Управляющий директор
SmartHeart
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→
Галина Ткаченко
Коммерческий директор
Programmatica.com
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→
Анастасия Копылова
Менеджер проектов
SmartHeart
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→
Алексей Парфун
Управляющий партнер
Agenda Media Group
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→
Анна Луканина
Управляющий партнёр
Depot
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→
Вера Неприенко
Руководитель образовательного направления
Magnetto.pro
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→
Антон Свистунов
Менеджер по маркировке рекламы
*feedstars
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→
Татьяна Щербакова
Вице-президент РАМУ, президент
Ark Group
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→
Мария Журавлева
HR Di
Digital Strategy
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→
Екатерина Маркова
Founder & CEO
19agency84
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→
Ангелина Кустова
Ведущая программы «проЧТЕНИЕ», писатель, редактор эфира
«Калина Красная»
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→
Булат Якупов
PR-менеджер
Zeytz
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→
Мария Курган
Дизайнер
*feedstars
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→
Ксения Соколова
Старший дизайнер
SmartHeart
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Екатерина Барухова
Старший продюсер талантов
VK Клипы
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Кирилл Сорокин
Программный директор
«Дорожное радио»
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Алиса Петрова
Креативный директор
MOSKVA PRODUCTION
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Ева Аллагулова
HR-менеджер
Touch Instinct
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→
Анастасия Рыбакова
Аккаунт-директор
NT Technology
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Женя Бондаренко
CMO цифрового сервиса для бизнеса
нетмонет
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Мария Власова
Менеджер по работе с инфлюенсерами
*feedstars
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Александр Сироватский
Вице-президент по стратегии
Media Instinct Group
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Ольга Гатчина
Руководитель направления маркетинговых коммуникаций
iConText Group
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Наталья Преображенская
Директор по управлению проектами
SmartHeart
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