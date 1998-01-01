Первоклассные истории

1 сентября — не просто дата в календаре, а символ нового начала. Этот день вызывает волнение даже у тех, кто давно покинул школьные стены: напоминает о беззаботных летних днях, о волнении перед первой или новой встречей с одноклассниками, о новом этапе в жизни. Sostav решил выяснить, что значит этот день для экспертов рекламного рынка. И, конечно, попросил их поделиться своими эмоциями и фотографиями.