Звезда фильма «365 дней» представил мужскую версию аромата Devotion от Dolce & Gabbana

Вслед за успехом флагманского женского аромата Devotion Dolce & Gabbana выпустил мужскую версию парфюма, лицом которого стал итальянский актер Микеле Морроне.

В рекламной кампании, посвященной аромату Devotion Pour Homme, снялся итальянский актер и певец Микеле Морроне, получивший международное признание после съемок в драме «365 дней», которая стала одним из наиболее успешных проектов стримингового сервиса Netflix.

По сюжету ролика Микеле прогуливается по улицам Палермо, когда замечает, что его спутница исчезает в толпе девушек в однотипных нарядах. Внезапно всех этих красоток привлекает аромат главного персонажа и они буквально набрасываются на него.

Формула аромата Devotion Pour Homme включает в себя древесно-пряные нотки, которые приятно дополняют лимон и кофе. Парфюм светло-золотистого цвета поступит в продажу во флаконах объемом 50 и 100 мл. Как и в случае с женским ароматом, флакон будет декорирован фирменным «Святым сердцем».