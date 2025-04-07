Zuru выходит в Metaverse: бренд запустил Zuru Universe в Roblox

Компания Zuru, занимающаяся продажей детских игрушек, представила собственную экосистему в метавселенной Roblox. Совместно с маркетинговым агентством Uprise и командой Hybrid Metaverse бренд запустил виртуальный мир Zuru Universe, позволяющий пользователям взаимодействовать с брендами Rainbocorns, Smashers и XSHOT через геймификацию и интерактивные механики внутри платформы Roblox. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.
Основные цели проекта:
- интеграция саб-брендов Zuru (игрушки для мальчиков и девочек) в Roblox;
- взаимодействие с молодым поколением для более тесного знакомства детей с игрушками Zuru;
- выстраивание лояльности к бренду среди детской аудитории.
Тимофей Яковлев, Региональный директор Zuru Russia & CIS:
Zuru демонстрирует стремительный рост в России и СНГ. Всего за три года компания вошла в топ-20 крупнейших игроков рынка, а по итогам 2024 года заняла второе место среди лидеров индустрии, продолжая демонстрировать уверенный двузначный рост.
Елена Колиух, руководитель отдела маркетинга Uprise:
Для поддержания и усиления этой динамики мы активно внедряем технологичные маркетинговые инструменты, способные выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией. Игровая платформа Roblox — современный способ коммуникации с поколениями Z и Альфа, который позволяет наращивать знание бренда и лояльность пользователей через геймификацию.
Реализация
Команды Hybrid Metaverse и Uprise за 2 месяца разработали полноценный виртуальный мир Zuru Universe с тремя тематическими локациями, каждая из которых связана с одним из популярных саб-брендов компании:
- XSHOT — динамичная игровая зона с бластерами и элементами соревновательного геймплея;
- Smashers — остров сокровищ с тиранозаврами;
- Rainbocorns — волшебное пространство с питомцами-игрушками и механикой тамагочи.
Всего было реализовано 14 анимированных персонажей, включая питомцев Rainbocorns, трицератопсов и тираннозавра Рекса, а также более 200 уникальных low-poly моделей для трех тематических зон:
- Доисторический пиратский остров;
- Sci-Fi город;
- Радужная долина питомцев.
В рамках укрепления лояльности аудитории с саб-брендами Zuru было роздано более 1 тыс. штук лимитированных аксессуаров UGC.
Первый успех в метавселенной
Проект был запущен 1 февраля. На момент публикации Zuru Universe уже посетили более 750 тыс. пользователей, а добавили в избранное — более 74 тыс. Проект демонстрирует впечатляющие показатели вовлеченности — ТОП-2 по количеству лайков, ТОП-3 по соотношению лайков к дизлайкам за все время и ТОП-4 по посещаемости среди брендовых проектов за 2025 год.
Zuru Universe — это не просто виртуальная площадка, а стратегический инструмент для построения взаимоотношений с молодой аудиторией.
Владимир Ланцов, COO Hybrid Metaverse:
Брендам сегодня важно быть там, где растет их аудитория — а это Roblox. Мы рады вместе с Zuru построить игровую экосистему, которая формирует связь с юной аудиторией. Такие проекты — это инвестиция в узнаваемость и лояльность будущих потребителей.
Команда проекта
Uprise (агентство)
Маркетинг менеджер: Габриелян Юлия
Руководитель отдела маркетинга: Колиух Елена
Генеральный директор: Алпатова Алиса
Hybrid Metaverse (входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid)