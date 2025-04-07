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07.04.2025 в 17:20

Zuru выходит в Metaverse: бренд запустил Zuru Universe в Roblox

В ходе проекта было разработано 3 тематические локации, каждая из которых связана с одним из популярных саб-брендов компании

Компания Zuru, занимающаяся продажей детских игрушек, представила собственную экосистему в метавселенной Roblox. Совместно с маркетинговым агентством Uprise и командой Hybrid Metaverse бренд запустил виртуальный мир Zuru Universe, позволяющий пользователям взаимодействовать с брендами Rainbocorns, Smashers и XSHOT через геймификацию и интерактивные механики внутри платформы Roblox. Подробностями команда проекта поделилась с Sostav.

Основные цели проекта:

  • интеграция саб-брендов Zuru (игрушки для мальчиков и девочек) в Roblox;
  • взаимодействие с молодым поколением для более тесного знакомства детей с игрушками Zuru;
  • выстраивание лояльности к бренду среди детской аудитории.

Тимофей Яковлев, Региональный директор Zuru Russia & CIS:

Zuru демонстрирует стремительный рост в России и СНГ. Всего за три года компания вошла в топ-20 крупнейших игроков рынка, а по итогам 2024 года заняла второе место среди лидеров индустрии, продолжая демонстрировать уверенный двузначный рост.

Елена Колиух, руководитель отдела маркетинга Uprise:

Для поддержания и усиления этой динамики мы активно внедряем технологичные маркетинговые инструменты, способные выстраивать долгосрочные отношения с аудиторией. Игровая платформа Roblox — современный способ коммуникации с поколениями Z и Альфа, который позволяет наращивать знание бренда и лояльность пользователей через геймификацию.

Реализация

Команды Hybrid Metaverse и Uprise за 2 месяца разработали полноценный виртуальный мир Zuru Universe с тремя тематическими локациями, каждая из которых связана с одним из популярных саб-брендов компании:

  • XSHOT — динамичная игровая зона с бластерами и элементами соревновательного геймплея;
  • Smashers — остров сокровищ с тиранозаврами;
  • Rainbocorns — волшебное пространство с питомцами-игрушками и механикой тамагочи.

Всего было реализовано 14 анимированных персонажей, включая питомцев Rainbocorns, трицератопсов и тираннозавра Рекса, а также более 200 уникальных low-poly моделей для трех тематических зон:

  • Доисторический пиратский остров;
  • Sci-Fi город;
  • Радужная долина питомцев.

В рамках укрепления лояльности аудитории с саб-брендами Zuru было роздано более 1 тыс. штук лимитированных аксессуаров UGC.

Первый успех в метавселенной

Проект был запущен 1 февраля. На момент публикации Zuru Universe уже посетили более 750 тыс. пользователей, а добавили в избранное — более 74 тыс. Проект демонстрирует впечатляющие показатели вовлеченности — ТОП-2 по количеству лайков, ТОП-3 по соотношению лайков к дизлайкам за все время и ТОП-4 по посещаемости среди брендовых проектов за 2025 год.

Zuru Universe — это не просто виртуальная площадка, а стратегический инструмент для построения взаимоотношений с молодой аудиторией.

Владимир Ланцов, COO Hybrid Metaverse:

Брендам сегодня важно быть там, где растет их аудитория — а это Roblox. Мы рады вместе с Zuru построить игровую экосистему, которая формирует связь с юной аудиторией. Такие проекты — это инвестиция в узнаваемость и лояльность будущих потребителей.

Команда проекта

Uprise (агентство)

Маркетинг менеджер: Габриелян Юлия
Руководитель отдела маркетинга: Колиух Елена
Генеральный директор: Алпатова Алиса

Hybrid Metaverse (входит в состав AdTech-экосистемы Hybrid)

Roblox Metaverse Zuru
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