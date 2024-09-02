«Знаю профи»: Okkam запускает реферальную программу

Группа компаний Okkam запускает внешнюю реферальную программу для привлечения новых сотрудников. Порекомендовать потенциального кандидата и получить вознаграждение сможет каждый — работать в Okkam для этого не обязательно.

Дефицит кадров — серьезный вызов, с которым столкнулась российская экономика. Рекламная отрасль не стала исключением. Проблему кадрового голода бизнес решает по-разному.

Реферальная программа Okkam «Знаю профи» в первую очередь нацелена на ускорение процесса сорсинга. Она делает его выгодным для всех участников: рекомендующий монетизирует свои социальные контакты, работодатель привлекает мотивированных кандидатов с релевантными опытом и навыками, соискатель быстрее выходит на этап собеседования.

В Okkam можно порекомендовать любого специалиста, начиная с позиции ассистента. Для участия в реферальной программе необходимо заполнить форму на сайте, получить уникальную ссылку и поделиться ею с вашим профи. В свою очередь, соискатель должен заполнить небольшую форму о себе, дать согласие на использование данных рекрутерами Okkam, и в течение 48 часов HR-отдел свяжется с кандидатом, чтобы подтвердить взаимный интерес. Далее претендент проходит стандартный отбор и, если все складывается успешно, получает оффер. Вознаграждение за рекомендацию поступит после того, как ваш знакомый специалист отработает месяц в любой из команд Okkam.

При этом за успешную рекомендацию профи на стандартную вакансию можно рассчитывать на 50 тыс. рублей, а при закрытии турбовакансии будет выплачено уже 70 тыс. рублей.

Татьяна Чернышева, управляющий директор по персоналу и организационному развитию Okkam: Наша реферальная программа отличается от многих рыночных аналогов. Во-первых, тем, что очищена от традиционных предрассудков, которые в итоге лишь убивают эффективность: приведи друга; рекомендуй только тех, за кого можешь на 100% поручиться; приведенный тобой кандидат должен пройти испытательный срок, чтобы ты заслужил награду. И, конечно, мы обошлись без основного яблока раздора — утверждения, что размер награды должен обязательно зависеть от уровня должности, на которую ты рекомендуешь. В «Знаю профи» мы просим людей потратить ради Okkam то, что в последнее время у всех в дефиците, — свое время. И именно за эти 10−15 минут мы готовы платить деньги. Второе же принципиальное отличие нашей программы состоит в том, что мы не просто с глубоким уважением относимся к персональным данным, но и нашли решение, соблюдающее требования обращения с ними. И в итоге сделали то, что просто и законно.

Александра Кочарова, менеджер HR-проектов Okkam: Сначала мы запустили программу только среди сотрудников группы, за десять месяцев получили более 400 контактов, которых еще не было у наших рекрутеров, и уже выплатили более 100 наград. Рекомендации по «Знаю профи» поступают ежедневно. Есть рекордсмены, которые присылают по десять крутых специалистов за один раз. Уверена, пока я пишу это, данные растут, а значит, растет и Okkam.

Справка

Группа компаний Okkam — это семь бизнес-вертикалей: медиа, коммуникации, консалтинг, креатив, трейд-маркетинг, e-com, устойчивое развитие, мартех. В компании работает более 1300 человек, и потребность в квалифицированных кадрах увеличивается по мере расширения бизнеса.

Помимо общепринятых на рынке белых зарплат, бонусов, ДМС, внутренних и внешних обучений и корпоративных скидок Okkam предлагает своим людям различные инструменты поддержки и заботы — начиная со страхования от несчастных случаев, онкочекапов и матпомощи и заканчивая внутренним коучингом и бесплатной программой юридических, психологических и налоговых консультаций. Офис класса А в башне «Империя» в Москва-Сити не отменяет широко принятых в группе гибридных форматов работы, а корпоративные мероприятия, в том числе выездные, проводятся регулярно и изобретательно.