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18+
12.02.2025 в 18:55

Россияне рассказали, каких функций им не хватает на сайтах знакомств

В числе нужных опций — отзывы о пользователях и возможность скрыть анкету от знакомых

72% россиян, открытых к знакомствам, ищут серьезные отношения. Четверть готовы к несерьезным отношениям, 15% не отрицают вариант знакомств «на одну ночь». Чаще всего знакомятся через друзей (так знакомились когда-либо 58% респондентов), на работе (51%), в соцсетях (49%) и на сайтах знакомств (48%). Об этом говорится в исследовании Tiburon Research, которое есть в распоряжении Sostav.

В топ-5 самых популярных сайтов знакомств в России вошли «VK Знакомства» (сервис назвали 32% опрошенных), Mamba (18%), «Дайвинчик» (8%), Tabor (7%), «Фотострана» (6%) и LovePlanet (6%).

У пользователей 18−24 лет популярен сервис «Дайвинчик» (64% из них знают его). Представители других возрастных категорий называли этот сайт реже (25−34 — 26%, 35−44 — 7%, 45−60 — 11%). Молодежь 18−24 лет чаще дает ссылку на свою страницу в соцсетях при знакомстве через дейтинговый сервис.

«VK Знакомства» популярны у всех возрастов, Mamba больше использует аудитория старше 35 лет.

Россияне рассказали, каких функций им не хватает на сайтах знакомств Россияне рассказали, каких функций им не хватает на сайтах знакомств

Мужчины чаще женщин решаются написать первыми (50% пишут первыми часто, 48% хотя бы иногда берут на себя инициативу в общении). 14% женщин сами начинают общение, 66% иногда готовы написать первыми.

Пользователи назвали плюсы сайтов знакомств: легко найти человека с похожими интересами и пообщаться, можно многое узнать до первой встречи, писать онлайн легче, чем общаться вживую. В числе минусов — наличие фейковых аккаунтов, мошенников и навязчивых собеседников, несоответствие фото реальному внешнему виду человека, а также большое количество пишущих.

82% пользователей не хватает на сайтах знакомств проверки анкет и модерации со стороны платформ. 80% хотели бы видеть, как давно пользователь зарегистрирован на сайте. В числе других нужных фич — маркировка о генерации изображения искусственным интеллектом, отзывы про пользователя от других участников, возможность посмотреть количество «мэтчей» у человека и скрыть свою анкету от знакомых.

Респондентам также хотелось бы, чтобы дейтинговые площадки проводили офлайновые мероприятия, интегрировали на сайт сервис доставки цветов и подарков, синхронизировали профиль пользователя с его плейлистом на музыкальных сервисах.

В исследовании участвовала 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением больше 100 тыс. человек.

исследование сайты знакомств
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