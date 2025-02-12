Россияне рассказали, каких функций им не хватает на сайтах знакомств

72% россиян, открытых к знакомствам, ищут серьезные отношения. Четверть готовы к несерьезным отношениям, 15% не отрицают вариант знакомств «на одну ночь». Чаще всего знакомятся через друзей (так знакомились когда-либо 58% респондентов), на работе (51%), в соцсетях (49%) и на сайтах знакомств (48%). Об этом говорится в исследовании Tiburon Research, которое есть в распоряжении Sostav.

В топ-5 самых популярных сайтов знакомств в России вошли «VK Знакомства» (сервис назвали 32% опрошенных), Mamba (18%), «Дайвинчик» (8%), Tabor (7%), «Фотострана» (6%) и LovePlanet (6%).

У пользователей 18−24 лет популярен сервис «Дайвинчик» (64% из них знают его). Представители других возрастных категорий называли этот сайт реже (25−34 — 26%, 35−44 — 7%, 45−60 — 11%). Молодежь 18−24 лет чаще дает ссылку на свою страницу в соцсетях при знакомстве через дейтинговый сервис.

«VK Знакомства» популярны у всех возрастов, Mamba больше использует аудитория старше 35 лет.

Мужчины чаще женщин решаются написать первыми (50% пишут первыми часто, 48% хотя бы иногда берут на себя инициативу в общении). 14% женщин сами начинают общение, 66% иногда готовы написать первыми.

Пользователи назвали плюсы сайтов знакомств: легко найти человека с похожими интересами и пообщаться, можно многое узнать до первой встречи, писать онлайн легче, чем общаться вживую. В числе минусов — наличие фейковых аккаунтов, мошенников и навязчивых собеседников, несоответствие фото реальному внешнему виду человека, а также большое количество пишущих.

82% пользователей не хватает на сайтах знакомств проверки анкет и модерации со стороны платформ. 80% хотели бы видеть, как давно пользователь зарегистрирован на сайте. В числе других нужных фич — маркировка о генерации изображения искусственным интеллектом, отзывы про пользователя от других участников, возможность посмотреть количество «мэтчей» у человека и скрыть свою анкету от знакомых.

Респондентам также хотелось бы, чтобы дейтинговые площадки проводили офлайновые мероприятия, интегрировали на сайт сервис доставки цветов и подарков, синхронизировали профиль пользователя с его плейлистом на музыкальных сервисах.

В исследовании участвовала 1 тыс. россиян в возрасте от 18 до 60 лет, проживающих в городах с населением больше 100 тыс. человек.