Российский клуб арт-директоров представил жюри ADCR Awards

Оргкомитет конкурса ADCR Awards совместно с председателями утвердил состав жюри в трёх блоках: Advertising, Design, Young & Students. Эксперты определят лучшие проекты в сфере рекламы, креатива и дизайна. Об этом Sostav рассказали организаторы.

Блок Advertising: какой эффект от коллаборации инхаус с агентствами?

Президент российского клуба арт-директоров России Александр Алексеев видит сильные стороны в экспертизе инхаус-команд. Поэтому он уверен, что креативный директор студии «Яндекса» «7.47» Александра Новохацкая в качестве председателя жюри сможет задать новый уровень в оценке работ на конкурсе.

В этом году оценивать работы в номинациях Film & Audio, Brand Experience, Integrated & Innovation, Interactive & Mobile (номинации по продвижению компаний в соцсетях) будут:

председатель: Александра Новохацкая, креативный директор инхаус-студии «Яндекса» «7.47»;

Александр Мерзляков, вице-президент по творческой разработке ГК «Родная Речь»;

Анна Кирисюк, креативный директор Slava;

Андрей Кузнецов, диджитал-дизайнер Grape;

Денис Колесов, креативный директор Zebra Hero;

Дмитрий Доник, директор по стратегии «Восход»;

Борис Петрачков, старший арт-директор Cheil Russia;

Андрей Артюшин, руководитель копирайт-направления Serviceplan Russia ;

; Екатерина Самотёсова, креативный директор Socialist ;

; Карина Иванова, руководитель Event Lab «СберМаркетинга»;

Иван Сиденко, креативный директор Re:evolution;

Елена Карпова, руководитель копирайт-направления Kitchen.

Вице-президент по творческой разработке ГК «Родная Речь» Александр Мерзляков не сомневается в пользе фестивалей, так как «заложенную в природе потребность человека в признании никто не отменял».

Александр Мерзляков, вице-президент по творческой разработке ГК «Родная Речь»: Фестивальная перспектива — это то, что заставляет нас работать больше и придумывать лучше. Не случайно крупнейшие клиенты требуют от агентств наград в качестве ключевых показателей их эффективности. Во-вторых, фестивали предоставляют оптику, которую не даст даже самая продвинутая методика оценки твоей работы — оптику людей, которые знают креативный процесс изнутри и каждый день сталкиваются с теми же задачами, что и ты. В-третьих, любой фестиваль — это возможность посмотреть на индустрию в целом и составить представление о трендах на ближайшее время.

Блок Design: что привносят технологии в дизайн-направление?

Президент российского клуба арт-директоров России Александр Алексеев уверен, что Влад Деревянных вместе с командой приглашённых экспертов сможет выявить и прославить тренды, которые воодушевят дизайн-индустрию страны. Оргкомитет конкурса в этом году включил дополнительные номинации, которые, с одной стороны, направлены на оценку сильных бренд-платформ, а с другой — учитывают технологическую модернизацию графического и цифрового дизайна.

председатель: Владислав Деревянных, бренд-дизайн директор агентства «Восход»;

Евгений Дрожжев, арт-директор бренд-бюро «Щука»;

Ольга Прохорова, креативный директор Depot ;

; Эмиль Исхаков, арт-директор ONY ;

; Александр Гладких, арт-директор и совладелец Charmer Design;

Егор Мызник, креативный директор и партнёр Plenum ;

; Эркен Кагаров, арт-директор «Студии Артемия Лебедева»;

Александр Завацкий, креативный директор, арт-директор и партнёр Friends Moscow/Design Department;

Антонина Жулькова, дизайн-лид студии TypeType;

Наталья Климчук, соосновательница иллюстраторского агентства Bang! Bang!, дизайн-студии и журнала Lunatum, режиссёр;

Ильшат Байбурин, художник, дизайнер, архитектор, сооснователь и генеральный директор Paradox Box;

Ян Зарецкий, свободный дизайнер и арт-директор;

Митя Осадчук, дизайн-директор «Иви».

Креативный директор и партнёр Plenum Егор Мызник считает, что погруженность в фестивали и конкурсы позволяет не просто более детально изучить работы коллег по цеху, но и учиться грамотно представлять свои решения.

Егор Мызник, креативный директор и партнёр Plenum: Мы все регулярно оцениваем работы: и свои, и других участников рынка. Возможность делать это в более широком кругу, публично, помогает подходить к этому более осознанно и аргументировано. Не на первых ассоциациях или впечатлениях, а попробовав разобраться и вникнуть в задачу. И обратная сторона — удобный случай увидеть и услышать как другие оценивают кейсы, на что обращают внимание, как работают подача и описание. Всё это можно в будущем использовать уже в своих подачах.

Также Мызник поделился, что ожидает от конкурса возможности взглянуть на свежие проекты и новые лица в индустрии. «У нас действительно классный уровень графических решений. Теперь хочется больше мыслей и глубины в проектах», — рассказал эксперт.

Блок Young & Students: в чём ценность молодых креаторов?

Президент российского клуба арт-директоров России Александр Алексеев убеждён, что одна из важнейших обязанностей клуба — убеждать в том, что участие в творческих конкурсах представляет собой естественную часть профессионального становления начинающих специалистов. Конкурс сотрудничает с образовательными креативными школами, которые помогают определять способных новичков в рекламе и дизайне.

Председатель: Александр Алексеев, президент клуба арт-директоров России, руководитель направления «Искусство рекламы» Школы Дизайна НИУ ВШЭ.

Светлана Майбродская, директор Академии коммуникаций Wordshop.

Дима Гусев, куратор, креативный директор школы Mads.

Алина Ракитина, куратор по направлению «Бренд-менеджмент» школы ВШБ.

Денис Тишков, арт-директор Skillfactory и Contented.

Катя Слободская, преподаватель программ БВШД, креативный директор BBDO Branding.

Татьяна Дунаева, куратор направления «Коммуникационный дизайн» школы дизайна НИУ ВШЭ.

Алексей Баранов, член Союза дизайнеров России, руководитель направления по связям с индустриями Института бизнеса и дизайна.

Максим Белов, преподаватель по креативу школы Ferma и совладелец контент-бюро «Фабула».

Директор Wordshop Светлана Майбродская на протяжении многих лет активно изучает портрет будущих креативных специалистов. «Начинающие креаторы отличаются самостоятельностью и амбициозностью. Они берутся за задачи, которые сложно решить, и справляются с ними. При этом студенты по своей натуре максималисты: хотят всё и сразу, здесь и сейчас», — отмечает эксперт.

Светлана Майбродская, директор Wordshop: Я жду чуда. Пусть участники конкурса удивят нас, членов жюри. Прежде всего, нестандартными подходами и неожиданными решениями. Хочется сказать работам, которые займут призовые места: «Это невероятно! Мы так не можем!».

В конкурсе ADCR Awards принимают участие российские рекламные и брендинговые агентства, а также независимые креаторы. Стать участником конкурса может любой желающий, независимо от территориального положения и опыта работы в индустрии.

Приём работ завершается 25 августа. Победители будут объявлены в октябре.