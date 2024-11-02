В «Авито Авто» рассказали, каким будет новое бренд-медиа

«Авито Авто» запустило свой журнал, чтобы предоставить пользователям необходимую информацию для принятия взвешенного решения о приобретении машины.

Журнал «Авито Авто» будет просто и увлекательно рассказывать о том, что непонятно аудитории, без использования сложной терминологии и погружения в очень узкие, специализированные темы.

Медиа будет публиковать новости автомира, лайфхаки, инструкции и советы по выбору и покупке машины, статьи об истории автоконцернов, отдельных марок и моделей, эксклюзивы о новинках китайского автопрома от сотрудников редакционной команды в КНР, тест-драйвы и подборки автомобилей.

Уже сейчас в журнале можно найти обзоры новых моделей и брендов, представленных на автосалоне Motor Show Chengdu. Медиа будет предлагать видеоматериалы, чтобы показать китайские автомобили и электрокары в действии, и рассказывать, как сами жители КНР покупают и продают машины.

Команда «Авито Авто» будет рассказывать о марках машин из разных стран — не только о новинках, но и об автомобилях с пробегом. Будут материалы и на другие темы, например, лайфстайл и трэвел.Так, можно будет почитать об автопутешествиях.

Среди форматов — короткие заметки, лонгриды, видеоконтент (например, шортсы, шоу с гостями), квизы, интеллектуальное шоу.

Руководитель журнала «Авито Авто» — Алексей Бутенко, который последние 20 лет занимался созданием медиа, а также возглавлял крупнейшее автомобильное издание. Главный редактор журнала Алина Распопова и шеф-редактор Денис Смольянов долгие годы специализируются на автомобильном рынке и имеют большой опыт «добычи» эксклюзивной информации по темам, интересующим автолюбителей.

Журнал будет развивать свои соцсети и применять все возможности площадки «Авито», чтобы поделиться с пользователями интересным контентом, а также сотрудничать с лидерами мнений, ведущими игроками и экспертами авторынка.