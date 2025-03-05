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05.03.2025 в 08:00

Женщины хотят получить на 8 Марта цветы и деньги

Также их порадует парфюм и гаджеты

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Более половины опрошенных женщин (56%) хотели бы получить в подарок на 8 Марта цветы и деньги. На втором месте по популярности оказались косметика и парфюм, на третьем — одежда и аксессуары. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование «T-банка».

Косметику и парфюм в подарок ожидают 49% женщин, еще 38% - одежду и аксессуары. 27% женщин хотели бы получить гаджеты.

При этом большинство мужчин планирует дарить женщинам на праздник цветы (54%), косметику и парфюмерию (46%), а денежные подарки — только треть респондентов (33%). Средняя ожидаемая стоимость подарка на 8 Марта, согласно опросу мужчин, составит 5,7 тыс. руб.

По данным аналитиков, в среднем 8 марта количество денежных переводов с поздравительным текстом в 2,5 раза превышает число переводов в другие дни марта.

По данным опроса «Авито Работы», средняя сумма, которую мужчины хотят потратить на презент к 8 марта, составляет 9,4 тыс. руб. Москвичи готовы выделить в среднем 13,4 тыс. руб.

8 марта
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