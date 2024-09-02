Знак зодиака и семейное положение: какие вопросы на собеседовании раздражают россиян

Большинству опрошенных россиян (78%) на собеседованиях задавали вопросы о личной жизни. Причем женщин расспрашивали на эту тему чаще мужчин, выяснили специалисты сервиса по поиску работы hh.ru, их данные публикует «РИА Новости».

Согласно результатам исследования, темы личной жизни возглавляют рейтинг самых частых вопросов, не касающихся профессиональной деятельности и деловых качеств кандидата. В частности, представительницы женского пола получают вопросы о семейном положении чаще, чем мужчины — 81% против 75% соответственно.

Кроме того, работодатели часто интересуются у участников опроса наличием судимости, долгов и кредитов в банках. У каждого десятого кандидата на вакансию уточняли их знак зодиака.

По мнению респондентов, во время собеседования работодателям стоит избегать вопросов о внешности, знаке зодиака, религиозных взглядах, политических убеждениях и сексуальной ориентации. Интерес к этим темам вызывает негатив и непонимание со стороны соискателей.

Чаще всего неприемлемыми вопросы о семейном положении считают соискатели в возрасте от 18 до 24 лет. Вопросы, связанные с внешностью, больше всего раздражают респондентов среднего возраста — от 25 до 36 лет. Всего в опросе hh.ru приняли участие почти 2 тыс. респондентов.

Ранее специалисты «Авито Работы» выяснили, что за последний год число соискателей, готовых оперативно откликнуться на работу, минуя долгие процедуры и этапы собеседований, выросло на 37%.