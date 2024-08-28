Россияне стали чаще интересоваться мгновенным трудоустройством

За последний год число соискателей, готовых оперативно откликнуться на работу, минуя долгие процедуры и этапы собеседований, выросло на 37%. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы», которое есть в распоряжении Sostav.

Активнее всего в июле среди сотрудников, готовых приступить к работе на следующий день, компании искали монтажников. Число вакансий для них выросло на 201% год к году, а предлагаемые зарплаты составили 95 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне.

Количество вакансий с моментальным трудоустройством для продавцов увеличилось на 158%, а средняя зарплата — до 45,5 тыс. руб. Число предложений о работе для поваров и курьеров возросло на 130%. Поварам в среднем предлагали зарплату в 53,7 тыс. руб., а курьерам — в 126 тыс. руб.

Также в топ попали сотрудники склада (рост числа вакансий с мгновенным трудоустройством на 114%, зарплата — 50,5 тыс. руб.) и слесари (увеличение количества предложений о работе на 94%, оплата — 69,9 тыс. руб.).