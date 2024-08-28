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28.08.2024 в 12:31

Россияне стали чаще интересоваться мгновенным трудоустройством

Такой формат компании в июле активнее всего предлагали рабочим специалистам и сотрудникам сферы логистики

За последний год число соискателей, готовых оперативно откликнуться на работу, минуя долгие процедуры и этапы собеседований, выросло на 37%. Об этом говорится в исследовании «Авито Работы», которое есть в распоряжении Sostav.

Активнее всего в июле среди сотрудников, готовых приступить к работе на следующий день, компании искали монтажников. Число вакансий для них выросло на 201% год к году, а предлагаемые зарплаты составили 95 тыс. руб. в месяц при полном рабочем дне.

Количество вакансий с моментальным трудоустройством для продавцов увеличилось на 158%, а средняя зарплата — до 45,5 тыс. руб. Число предложений о работе для поваров и курьеров возросло на 130%. Поварам в среднем предлагали зарплату в 53,7 тыс. руб., а курьерам — в 126 тыс. руб.

Также в топ попали сотрудники склада (рост числа вакансий с мгновенным трудоустройством на 114%, зарплата — 50,5 тыс. руб.) и слесари (увеличение количества предложений о работе на 94%, оплата — 69,9 тыс. руб.).

Роман Губанов, директор по развитию «Авито Работы»:

В последнее время мы наблюдаем значительный рост интереса со стороны соискателей к вакансиям с возможностью мгновенного трудоустройства. С одной стороны, этот тренд заметен в сегменте массового и линейного найма по профессиям, не требующим от кандидатов особой квалификации. Всплеск активности в этой сфере может объясняться сезоном летней подработки. С другой стороны, быстрое трудоустройство продолжают активно предлагать работодатели в IT и других высокотехнологичных индустриях, где наблюдается дефицит опытных специалистов, обладающих цифровыми навыками.

Опрос Авито Работа
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