Мифические существа народов России от «Сбера» и «СберМаркетинга»

Ко Дню народного единства «Сбер» запустил имиджевый спецпроект — «Диковины: мифические животные России». За разработку креативной идеи спецпроекта, съемку видеоролика и продвижение отвечала команда СберМаркетинг.

В основе креативной концепции кампании — народные предания о мифических существах, незримо проживающих бок о бок с людьми. В культуре каждого народа — свои «диковины». Сказочная Жар-птица, крылатый змей Зилант, таинственный Вит-куль и дальневосточный бабр давно стали неотъемлемыми элементами многонационального культурного полотна России. Чтобы рассказать широкой аудитории о богатом фольклорном наследии, креативная команда сняла интригующий видеоролик в жанре псевдодокументалистики о персонаже сибирских легенд — земляном олене, которого пытается найти в тайге блогер-натуралист.

С помощью AI-сервисов GigaChat и Kandinsky креаторы воссоздали образы и других легендарных существ, описанных в сохранившихся литературных источниках из фондов Российской государственной библиотеки. Увидеть своими глазами сгенерированные нейросетями изображения десятка диковин можно на сайте спецпроекта.

Команда «Сбера»: «Сбербанк» стремится сохранить красоту культуры каждого народа, проживающего на территории России. Для этого ежегодно в преддверии Дня народного единства мы запускаем захватывающие проекты с использованием новейших технологий, через которые фольклорное и культурное наследие достигает сердец широкой аудитории от Владивостока до Калининграда.

Команда «СберМаркетинга»: Перед нами стояла задача разработать и воплотить креативную идею, которая смогла бы объединить всё великое культурное многообразие нашей страны. И мы обратились к фольклору. Используя GigaChat и Kandinsky, нам удалось воссоздать образы существ из былин и сказаний различных народов. Однако наибольшее впечатление на нашу команду произвело предание о «земляном олене» — рогатом подземном существе, облик которого народная фантазия создала, глядя на кости и бивни мамонтов. Именно ему мы посвятили ролик, стараясь придать сюжету ироничный саспенс, а мифическому оленю — сказочность.

Состав творческой группы:

ПАО «Сбербанк» (клиент)

Исполнительный директор: начальник отдела имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций Алена Конурина

Руководитель направления имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций: Евгений Фросин

Аналитик отдела имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций: Анастасия Федорова

«СберМаркетинг» (креативное агентство, продакшен)

Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева

Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов

Креативный директор: Светлана Помыткина

Руководитель творческой группы: Анна Золотарева

Ведущий арт-директор: Лариса Журавлева

Ведущий арт-директор: Евгения Коломеец

Ведущий копирайтер: Татьяна Смыслова

Ведущий креатор: Анна Дронова-Зиганшина

Старший дизайнер: Марина Федорова

Дизайнер: Екатерина Шарф

Ведущий стратег: Павел Латенков

Руководитель группы спецпроектов: Елена Секирина

Менеджер спецпроектов: Анастасия Смирнова

Диджитал креативный директор: Константин Симонов

Руководитель отдела реализации цифровых проектов: Денис Шокин

Ведущий менеджер отдела реализации цифровых проектов: Илья Бессонов

Младший дизайнер отдела реализации цифровых проектов: Анастасия Каймонова

Руководитель направления клиентского сервиса: Анна Богданова

Руководитель группы клиентского сервиса: Алена Рыжова

Ведущий менеджер по работе с клиентами: Евгений Вишневский

Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов

Продюсер съемочного отдела: Анастасия Широкова

Режиссер: Никита Зубков

Оператор: Руслан Косенко