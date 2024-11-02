Мифические существа народов России от «Сбера» и «СберМаркетинга»

Ко Дню народного единства «Сбер» запустил имиджевый спецпроект — «Диковины: мифические животные России». За разработку креативной идеи спецпроекта, съемку видеоролика и продвижение отвечала команда СберМаркетинг.
В основе креативной концепции кампании — народные предания о мифических существах, незримо проживающих бок о бок с людьми. В культуре каждого народа — свои «диковины». Сказочная Жар-птица, крылатый змей Зилант, таинственный Вит-куль и дальневосточный бабр давно стали неотъемлемыми элементами многонационального культурного полотна России. Чтобы рассказать широкой аудитории о богатом фольклорном наследии, креативная команда сняла интригующий видеоролик в жанре псевдодокументалистики о персонаже сибирских легенд — земляном олене, которого пытается найти в тайге блогер-натуралист.
С помощью AI-сервисов GigaChat и Kandinsky креаторы воссоздали образы и других легендарных существ, описанных в сохранившихся литературных источниках из фондов Российской государственной библиотеки. Увидеть своими глазами сгенерированные нейросетями изображения десятка диковин можно на сайте спецпроекта.
Команда «Сбера»:
«Сбербанк» стремится сохранить красоту культуры каждого народа, проживающего на территории России. Для этого ежегодно в преддверии Дня народного единства мы запускаем захватывающие проекты с использованием новейших технологий, через которые фольклорное и культурное наследие достигает сердец широкой аудитории от Владивостока до Калининграда.
Команда «СберМаркетинга»:
Перед нами стояла задача разработать и воплотить креативную идею, которая смогла бы объединить всё великое культурное многообразие нашей страны. И мы обратились к фольклору. Используя GigaChat и Kandinsky, нам удалось воссоздать образы существ из былин и сказаний различных народов. Однако наибольшее впечатление на нашу команду произвело предание о «земляном олене» — рогатом подземном существе, облик которого народная фантазия создала, глядя на кости и бивни мамонтов. Именно ему мы посвятили ролик, стараясь придать сюжету ироничный саспенс, а мифическому оленю — сказочность.
Состав творческой группы:
ПАО «Сбербанк» (клиент)
Исполнительный директор: начальник отдела имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций Алена Конурина
Руководитель направления имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций: Евгений Фросин
Аналитик отдела имиджевых и культурных проектов Департамента маркетинга и коммуникаций: Анастасия Федорова
«СберМаркетинг» (креативное агентство, продакшен)
Директор департамента креативных разработок и контента: Елизавета Тринич-Афанасьева
Исполнительный креативный директор: Шамиль Шарифьянов
Креативный директор: Светлана Помыткина
Руководитель творческой группы: Анна Золотарева
Ведущий арт-директор: Лариса Журавлева
Ведущий арт-директор: Евгения Коломеец
Ведущий копирайтер: Татьяна Смыслова
Ведущий креатор: Анна Дронова-Зиганшина
Старший дизайнер: Марина Федорова
Дизайнер: Екатерина Шарф
Ведущий стратег: Павел Латенков
Руководитель группы спецпроектов: Елена Секирина
Менеджер спецпроектов: Анастасия Смирнова
Диджитал креативный директор: Константин Симонов
Руководитель отдела реализации цифровых проектов: Денис Шокин
Ведущий менеджер отдела реализации цифровых проектов: Илья Бессонов
Младший дизайнер отдела реализации цифровых проектов: Анастасия Каймонова
Руководитель направления клиентского сервиса: Анна Богданова
Руководитель группы клиентского сервиса: Алена Рыжова
Ведущий менеджер по работе с клиентами: Евгений Вишневский
Руководитель съемочного отдела: Олег Гридасов
Продюсер съемочного отдела: Анастасия Широкова
Режиссер: Никита Зубков
Оператор: Руслан Косенко