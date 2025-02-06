Zeekr сменит логотип для России

Автобренд NordCross изменил логотип для российского рынка. Новый шильдик могут получить модели минимум трех марок — Zeekr, Lotus и Lynk&Co. Он уже появился в базе Роспатента, сообщает «Авто Mail».

Эти марки фактически принадлежат Geely, которая с помощью бренда NordCross легализует продажи электрокаров в России.

Новая эмблема NordCross выполнена в общей с Geely стилистике, но в черном цвете. Было принято решение отказаться от голубого оттенка. Комбинация из четырех квадратов и одной прямой линии сохранилась, но теперь все эти элементы выполнены симметрично.

Напомним, лидером российского рынка электромобилей второй год подряд становится Zeekr, который свои автомобили официально в Россию не поставляет. В 2024 году его доля на рынке составила почти 43%.