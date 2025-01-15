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18+
15.01.2025 в 08:00

Рынок электромобилей в РФ вырос на четверть

Отечественный «Москвич» занял 10% рынка

Рынок новых электромобилей России установил рекорд: в 2024 году было продано 17,8 тыс. таких машин, что на 26,4% больше, чем в 2023 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные «Автостат».

На долю электромобилей в 2024 году пришлось 1,1% от общего объема реализации новых легковых машин. При этом в 2023 году этот показатель составлял 1,3%.

Лидером рынка второй год подряд становится Zeekr, который свои автомобили официально в Россию не поставляет. В 2024 году его доля на рынке составила почти 43%.

Второе и третье место в марочном рейтинге заняли отечественные «Москвич» (доля 10%) и Evolute (доля 7%). При этом «Москвич» нарастил продажи более чем втрое, а Evolute зафиксировал падение примерно на 40%.

Также согласно данным «Автостата», в 2024 году в России было реализовано 1,571 млн новых легковых автомобилей. Это на 48,4% больше, чем в 2023 году. Самая популярная машина среди россиян — Lada Granta.

В конце прошлого года «АвтоВАЗ» запустил серийное производство электромобилей Lada e-Largus.

Электромобиль
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