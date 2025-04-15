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18+
15.04.2025 в 15:00

Фестиваль LIME добавил в юбилейном сезоне пять спецноминаций

Заявки на участие принимаются до 10 мая

Международный фестиваль социальной рекламы и коммуникаций LIМЕ в 2025 году отмечает 15 лет. Он объединяет образовательные мероприятия, события, связанные с выставочной деятельностью, воркшопы и мозговые штурмы. В юбилейном сезоне участники фестиваля (физлица) смогут подать свои проекты в 21 номинацию, охватывающую множество тем и форматов социальной рекламы и коммуникаций.

Организаторы LIМЕ — факультет креативных индустрий НИУ ВШЭ и АНО «Лаборатория социальной рекламы» — объявили о создании пяти специальных номинаций. В их числе:

  • «Сокровищница родных языков России» (спецноминация организована совместно с Российским комитетом программы ЮНЕСКО «Информация для всех» и направлена на сохранение языкового многообразия и развитие русского языка);
  • «Заповедное послание» (организована при поддержке фонда «Заповедное посольство», на спецноминацию ждут работы о сохранении заповедных территорий России);
  • «Экология — дело каждого» (участники могут раскрыть темы раздельного сбора отходов, борьбы с загрязнением, климатических изменений и личного вклада каждого в сохранение благоприятной экологической обстановки).

Прием заявок для физлиц стартовал 1 февраля и продлится до 10 мая. Церемония награждения состоится 24 мая.

Фестивали Lime
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