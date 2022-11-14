Застройщики увеличили вложения в рекламу на 28%

Объём вложений в рекламу в сфере недвижимости в 2022 году вырос в среднем на 28%. Максимум инвестиций получила наружная реклама, а второе и третье места делят региональное ТВ и радио. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование «СберМаркетинга» и данные Mediascope.

Больше всех вложения в рекламу увеличила Level Group — на 304%. У группы «Самолет» рост составил 93%, у ГК МИЦ — 81%. Некоторые девелоперы снижали рекламный бюджет, но не отказывались от продвижения, говорится в исследовании«СберМаркетинга». Основная часть бюджетов тратится на продвижение продаж недвижимости бизнес- и премиум-сегментов. На динамику повлиял рост предложения по новостройкам.

В ГК МИЦ отметили, что инвестиции в рекламу в январе—сентябре выросли даже на 163%. Рост объяснили увеличением количества проектов на фоне общей стагнации рынка недвижимости, а также повышением цен на рекламу от 30% до 40%. В GloraX рассказали, что объём вложений в рекламу вырос на 40%, что связано со стартом продаж нескольких новых проектов. В Asterus рост составил 15% также за счет увеличения числа проектов.

Максимум инвестиций получила перформанс-реклама и наружная реклама — в целом 50% бюджетов застройщиков, региональное ТВ и радио — по 15%. Затраты на национальное ТВ увеличились на 13%, а на рекламу в интернете — на 7%. По данным Национального рекламного альянса, на региональном телевидении рост бюджетов категории за январь—сентябрь составил 24%, в Москве — 38%.

Подтверждают тренд и операторы наружной рекламы. Так, коммерческий директор Russ Outdoor Борис Пешняк отметил, что увеличение бюджетов застройщиков, а также e-commerce, финансовых услуг и банков «с лихвой перекрыли» падение от ухода иностранных рекламодателей, «рост наблюдается по всем каналам продаж, наиболее значительно — в транзите».

В Gallery наблюдают похожую динамику и полагают, что в 2023 году она сохранится. Согласно последним прогнозам Media Instinct Group, в этом году рекламный рынок в целом упадет на 18%, а в 2023 году вырастет на 6−10%.