Зарплаты россиян вырастут на 20%

В 2025 году зарплаты россиян в абсолютном значении могут вырасти на 15−20%. Повышение оплаты труда произойдет в соответствии с инфляцией, сообщает «Москва 24» со ссылкой на директора Высшей школы финансов РЭУ имени Плеханова Константина Ордова.

Однако, по его словам, не во всех сферах повышение связано с инфляцией. В цифровой сфере зарплата, как правило, «связана со спросом на какие-то уникальные компетенции, знания специалистов». В условиях дефицита специалистов «за ними начинается такая охота, в хорошем смысле этого слова», сказал эксперт.

При этом не все работодатели будут повышать оплату труда сотрудников. Ордов подчеркнул, что рост не затронет работников, которые будут занимать менее активную позицию. Поможет в повышении труда поиск новой работы, уверен он.

Ранее сообщалось, что 70% российских компаний в 2024 году подняли заработные платы сотрудникам. Однако больше половины работников все равно недовольны своим доходом.